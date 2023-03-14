Все из-за Королевой: Киркоров считает, что ему мстит Пугачева

На концерте запроданки Наташи Королевой, Киркоров не смог усидеть на месте и вырвался на сцену "толкать речи".

Пугачева и Киркоров / Интернет

Одиозный скандальный певец Филипп Киркоров, который поддерживает войну в Украине и убийства мирных украинцев, продолжает удивлять своими выходками. Больше всего ему не дает покоя Алла Пугачева, которая счастливо живет в Израиле со своим мужем Максимом Галкиным.

Так, на концерте запроданки Наташи Королевой, Киркоров не смог усидеть на месте и вырвался на сцену "толкать речи".

Так, по словам курчавого Киркорова, у него с Королевой мог состоятся "провокационный дуэт" еще в то время.

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"Дуэт не только на сцене, а и в жизни. Но мы, целомудренные и верные половинки своих половинок, вовремя остановились и все ограничилось красивым выходом на сцену. Помнишь, как ты была у меня на плечах. Нам потом за это было, очень сильно было. Особенно мне! Оторвали на всю жизнь голову, до сих пор мстят!, - ответил Киркоров, которого цитирует informing.ru.

Напомним, ранее некий российский блогер Лена Миро сообщила, что никакой новой возлюбленной у Киркорова нет, а изменения в его внешности - это подготовка к воссоединению с бывшей женой Аллой Пугачевой.

"Смело предположу, что Алла, возможно, вот-вот освободится. Старая любовь не ржавеет. Помните, как у Бена и Дженнифер все сложилось? Вот и Алка с Филиппом, возможно, воссоединится. А для этого, конечно, нужен новый образ", — написала она на страницах своего Instagram.

Отметим, что буквально на днях Киркоров заявил, что у него есть новые отношения и ему есть ради кого приходить домой.

По словам путиниста и любителя войны, Киркоров лег под нож хирурга не только ради себя, но и ради новой возлюбленной или возлюбленного, с которой или которым состоит в отношениях с осени прошлого года. Теперь стало известно, что он не просто встречается со своей второй половиной, пара уже вместе живет.

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