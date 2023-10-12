"Все еще Брюс, но не полностью вербальный": друг рассказал о встрече с актером

Голливудский актер болен болезнью, которая разрушает его интеллект.

https://stars.glavred.info/vse-eshche-bryus-no-ne-polnostyu-verbalnyy-drug-rasskazal-o-vstreche-s-akterom-10507729.html Ссылка скопирована

Брюс Уиллис болеет неизлечимым заболеванием / коллаж: Главред, фото: imdb.com, instagram.com/emmahemingwillis

Друг Брюса Уиллиса, создатель культового сериала "Moonlighting" Гленн Гордон Кэрон до сих пор дружит со звездой сериала Брюсом Уиллисом, который борется с нейродегенеративным расстройством — лобно-височной деменцией.

Он поделился радостью с актером, что сериал вновь будет показываться на одном из телеканалов, сообщает New York Post.

"Я знаю, что он очень рад, что сериал будет доступен людям, хотя он не может мне этого сказать", — сказал 69-летний Кэрон The Post об Уиллисе, который ушел из актерской деятельности из-за своего состояния. "Когда мне удалось провести с ним время, мы поговорили об этом, и я знаю, что он в восторге", - сказал он.

видео дня

"Процесс появления сериала на телеканале занял довольно много времени, а болезнь Брюса является прогрессирующей болезнью, поэтому я смог поговорить с ним до того, как болезнь сделала его таким неразговорчивым, как сейчас", - рассказывает он.

"Я чувствую, что в первые одну-три минуты он узнает, кто я", — сказал он. "Он не совсем многословный; раньше он был заядлым читателем, а теперь не читает. Все эти языковые навыки ему больше не доступны, и все же он все еще Брюс".

"Когда ты с ним, ты знаешь, что он все еще Брюс, и благодарен, что он здесь, — отметил он, — но радость жизни пропала".

Напомним, ранее в марте 2022 года стало известно, что легендарный голливудский актер Брюс Уиллис официально завершил актерскую карьеру. Как сообщила его семья, такое решение далось артисту с трудом, однако лобно-височная деменция, которую ему диагностировали год спустя, не позволяет ему как следует выполнять свою работу.

Эмма Хеминг, супруга актера, пытается всячески оберегать его. Она обратилась к папарацци, которые буквально преследуют Уиллиса, с просьбой уважать его приватность, и объяснила, как нужно общаться с людьми с его диагнозом.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.