"Все, что уцелело - сервиз и икона": украинская режиссерка показала разрушенный дом в Бородянке

Светлана Легкая показала разрушенный дом в Бородянке / instagram.com/legenkaya7

Украинская деятельница искусств, режиссерка и продюсер Светлана Легкая опубликовала душераздирающие кадры из расстрелянной и изуродованной рашистами Бородянке.

Легкая засняла видеоролик, на котором показала, что оккупанты оставили от некогда жилого дома - разрушенные стены многоэтажки в копоти от пожара и слепые окна. Рядом - полностью сгоревший автомобиль.

По рассказу режисерки, хозяин машины чудом уцелел при бомбежке. Когда выбрался из машины, принялся тушить ее, но на попелище осталась лишь икона.

Подобная разруха царит и в доме, в котором буквально не осталось ничего целого кроме чудом сохранившегося чайного сервиза и кухонного ножа.

"Можем пить чай. Красивый сервиз, нож и икона – это все, что осталось в этом доме. Единственное, что уцелело. Стены попадали, ничего внутри нет", - дрожащим голосом рассказала Светлана Легкая.

Ролик вызвал у подписчиков Легкой смешанные, но грустные чувства - кто-то вновь молит о прекращении зверств рф, а кто-то выражает надежду, что людям, которые раньше жили в этих домах, удалось уцелеть:

"Старики всегда говорили, еле сдерживая слезы: лишь бы не было войны".

"Не хочеться вірити, що це наша Украіна… головне, щоб живі були наші люди".

"Зупиніть Путіна!"

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