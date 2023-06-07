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"Время идет, и я снова папа": Андрей Джеджула засветился с грудничком на руках

Анна Подгорная
7 июня 2023, 12:51 обновлено 7 июня, 12:51
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Сложно поверить, но в тайне Джеджула держал не одного и не двух детей. Счет дошел о круглого числа.
Андрей Джеджула
Андрей Джеджула поделился фото с младенцем, и принимает поздравления / коллаж: Главред, фото: instagram.com/djedjula

Украинский актер и шоумен Андрей Джеджула долгое время скрывал от поклонников, что является многодетным отцом. Правда вскрылась, когда он на своей странице в Instagram показал фото с новорожденной девочкой.

"Время идет, и я снова папа", - подписал снимок он. В комментариях Джеджулу стали поздравлять с пополнением. Положительных слов было так много, что шоумену потребовалось объясниться с поклонниками.

Позже он выложил ролик, на котором держит на руках засыпающую девочку, которая оказалась его самой младшей крестницей Ингой. "… Да! Я стал папой… Крестным папой стал 10 раз! Мои крестники: Евгений, Тимофей, Лука, Александра, Милания, Кирилл, Даниил, Михаил, Марк и теперь самая младшая Инга! За каждого ребенка и родителей молюсь каждый день! Пусть у них у всех будет легкая судьба", - пишет ведущий.

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Биологических детей у Андрея Джеджулы двое: 14-летний Даниэль (в гражданском браке с Сантой Димопулос) и двухлетняя Адель (в браке с Юлией Леус). С бывшими женами и детьми у шоумена сложные отношения.

Андрей Джеджула с ребенком
Андрей Джеджула поделился фото с младенцем, и принимает поздравления / instagram.com/djedjula

Ранее стало известно, что звезда фильмов "SuperПерцы", "Мачо и ботан" и "Волк с Уолл-стрит" Джона Хилл впервые стал отцом - первенца ему родила подруга, которая держала беременность в строжайшем секрете.

Также на измене попался муж известной актрисы Натали Портман - мужчину застукали за поцелуями с молодой женщиной, которая младше голливудской звезды на 16 лет.

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