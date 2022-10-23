Враги ели собак, кошек, не жалели никого: лидер Kozak System рассказал об ужасах войны на Киевщине

Иван Леньо / коллаж УНИАН

Фронтмен известной украинской рок-группы Kozak System Иван Леньо рассказал об ужасах, которые творили русские оккупанты весной в городах и села Киевской области. Жуткие истории музыкант поведал в интервью Алесе Бацман.

"Русские не жалели никого абсолютно. Они вели себя, как абсолютно дикие животные. Не знаю, есть ли в природе вообще такие животные. Но они ели собак. Мы находили много трупов собак, с которых была содрана кожа. Они ели котов. Они, если видели корову, убивали ее и вырезали какие-то куски мяса, которые считали нужными, а остальное просто оставляли. Они гадили везде, где были. Вот орки – хорошее слово. Хотя нет слова, которое могло бы объяснить поведение этих мерзавцев", – говорит Леньо.

Пересказал музыкант и мощнейшую в своей жути историю о мужчине, у которого враги сожгли родную хату и убили всю его семью (жену и двух детей).

"Стоит мужчина. У него россияне убили жену и двоих детей. Дом разрушен. Он практически не может говорить, потому что у него психика разрушена. Мы привезли ему вещи первой необходимости, я пробую с ним о чем-то говорить, как-то утешить, если это вообще возможно. И я помню он сказал одну фразу, которую я всегда цитирую для тех, кто еще не понял важности украинского языка. Он, во-первых, был шокирован от всего произошедшего и на русском сказал: "Я теперь обязательно выучу украинский язык, хотя для того, чтобы не иметь с этими тварями ничего общего". Хороший аргумент. К сожалению, очень болезненный для человека, который все это пережил", – подытожил он.

Напомним, ранее музыкант Иван Леньо жестко раскритиковал поп-певицу Веру Брежневу.

"Я не видел [чтобы она финансировала ВСУ - Главред]. Я хочу лично узнать, какую бригаду она финансировала. Фотографии у окрашенного автомобиля – еще не означает, что этот человек его купил. Я не знаю Брежневу, не знаю этих бригад и не знаю, что она туда купила. На ее странице есть эта информация? Нет. Ну и все, до свидания. Значит, ты стесняешься, Вера Брежнева, своей помощи ВСУ. Это еще хуже. Лучше не помогай. Сиди в России и пой песенки", - раздраженно заявил артист.

Позднее стало известно что 58-летняя певица Лолита Милявская, которая родилась в Мукачево, но поддерживает убийства мирных украинцев, призналась в любви России и называет страну-агрессора своей родиной.

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