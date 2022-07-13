"Сиди в Росcии и пой песенки": лидер Kozak System упрекнул Веру Брежневу в пиаре на войне в Украине

Иван Леньо раскритиковал Веру Брежневу за пиар на войне / instagram.com/ververa, instagram.com/kozak_system

Украинская певица Вера Брежнева, которая до начала полномасштабной войны в Украине не имела четкой проукраинской позиции, стала жертвой жесткой критики Ивана Леньо, фронтмена украинской фолк-рок-группы Kozak System.

В интервью Наталье Мосейчук певец заявил, что не верит артистам, которые с началом войны внезапно осознали свою принадлежность украинскому народу. Ранее они успешно строили карьеру в стране-агрессоре и даже не задумывались о том, какой вред своей культуре и стране наносят.

Мосейчук возразила, что Вера Брежнева, которая не прекращала гастроли в РФ, тем не менее финансировала ВСУ с 2014 года. Этот довод показался Леньо недостаточно убедительным.

"Я не видел. Я хочу лично узнать, какую бригаду она финансировала. Фотографии у окрашенного автомобиля – еще не означает, что этот человек его купил. Я не знаю Брежневу, не знаю этих бригад и не знаю, что она туда купила. На ее странице есть эта информация? Нет. Ну и все, до свидания. Значит, ты стесняешься, Вера Брежнева, своей помощи ВСУ. Это еще хуже. Лучше не помогай. Сиди в России и пой песенки", - раздраженно заявил артист, который считает бурную деятельность Брежневой и ей подобных банальной попыткой откупиться.

Впрочем, ведущая и ее гости все же пришли к выводу, что украинский слушатель сам примет решение, кого из звезд сохранить в своих сердцах, когда закончится война. В звездной тусовке такое решение для себя уже приняли многие артисты.

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Ранее Наталья Мосейчук рассказала, при каких условиях готова стать следующим президентом Украины после Владимира Александровича Зеленского.

Также стало известно что 58-летняя певица Лолита Милявская, которая родилась в Мукачево, но поддерживает убийства мирных украинцев, призналась в любви России и называет страну-агрессора своей родиной.

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