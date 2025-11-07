Впервые за много лет: Каменских убрала кудри и кардинально сменила образ

Настя Каменских показывает, как проводит время в США.

Настя Каменских - новая прическа / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Настя Каменских

Украинская известная певица, которая недавно попала в громкий языковый скандал, Настя Каменских показала один из своих образов.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала кадры, на которых засветила свою новую прическу с трендовой челкой, которую она дополнила ярким макияжем глаз, золотыми серьгами и белым топом.

Настя Каменских с новой прической / фото: скрин instagram.com, Настя Каменских

Также она показала образ в темно-синих лосинах и бюстье с драпировкой.

Настя Каменских в стильном образе / фото: скрин instagram.com, Настя Каменских

Напомним, на днях Каменских рассказывала, как она выдержала семь дней без еды. Артистка решила поголодать, чтобы улучшить фигуру.

Скандал с Настей Каменских

Недавно Настя Каменских выступила на концерте в Майами и спела свои русскоязычные песни, а затем начала общаться с публикой на языке страны-террориста РФ.

"Неважно, какого цвета у тебя кожа, неважно, на каком языке ты говоришь. Есть один язык, который понимает весь мир, – любовь. Самое главное чувство в мире. Правда, Майами?" – сказала Каменских.

После этого украинцы массово начали обращаться к бренду "Золотий вік", у которого был рекламный контракт с певицей. В результате, бренд досрочно разорвал с ней сотрудничество.

Настя Каменских / инфографика: Главред

