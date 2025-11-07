Впервые за много лет: Каменских убрала кудри и кардинально сменила образ

Вы узнаете:
- Настя Каменских сделала челку
- Как она теперь выглядит
Украинская известная певица, которая недавно попала в громкий языковый скандал, Настя Каменских показала один из своих образов.
На своей странице в Instagram артистка опубликовала кадры, на которых засветила свою новую прическу с трендовой челкой, которую она дополнила ярким макияжем глаз, золотыми серьгами и белым топом.
Также она показала образ в темно-синих лосинах и бюстье с драпировкой.
Напомним, на днях Каменских рассказывала, как она выдержала семь дней без еды. Артистка решила поголодать, чтобы улучшить фигуру.
Скандал с Настей Каменских
Недавно Настя Каменских выступила на концерте в Майами и спела свои русскоязычные песни, а затем начала общаться с публикой на языке страны-террориста РФ.
"Неважно, какого цвета у тебя кожа, неважно, на каком языке ты говоришь. Есть один язык, который понимает весь мир, – любовь. Самое главное чувство в мире. Правда, Майами?" – сказала Каменских.
После этого украинцы массово начали обращаться к бренду "Золотий вік", у которого был рекламный контракт с певицей. В результате, бренд досрочно разорвал с ней сотрудничество.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, актер Остап Ступка рассказал о своем отношении к алкоголю и есть ли у него зависимость. В интервью Славе Демину Ступка отметил, что он не считает, что злоупотребляет алкоголем.
А также комик Максим Галкин, который не боится публично осуждать террористическое вторжение РФ в Украину, собирается провести в Израиле 13 концертов в ноябре. Как сообщают пропагандистские росСМИ, юморист заработает не менее 1,2 млн шекелей и практически все билеты уже проданы.
О персоне: Настя Каменских
Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.
