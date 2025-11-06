"По рюмочке": Остап Ступка высказался о своем алкоголизме

Кратко:
Украинский известный актер Остап Ступка рассказал о своем отношении к алкоголю и есть ли у него зависимость.
В интервью Славе Демину Ступка отметил, что он не считает, что злоупотребляет алкоголем.
"Зависимости? А это зависимость? Зависимость – это человек где-то лежит. Это зависимость", - ответил актер на вопрос ведущего об алкозависимости.
Демин же напомнил Остапу, что ранее была информация о его проблемах с алкоголем.
"Интересно. Нет, я пью вино. Пиво. Я могу выпить хорошенько", - сказал Ступка
Также он подчеркнул, что не каждый день "не употребляет по рюмочке".
Смотрите видео интервью Остапа Ступки:
О персоне: Остап Ступка
Остап Ступка - украинский актер театра и кино, телеведущий. Народный артист Украины (2009). Сын народного артиста СССР Богдана Ступки, сообщает "Википедия".
