"По рюмочке": Остап Ступка высказался о своем алкоголизме

Остапа Ступку некоторое время подозревали в алкоголизме.

Остап Ступка не считает себязависимым / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Остап Ступка

Кратко:

Остап Ступка дал новое интервью

Как он относится к алкоголю

Украинский известный актер Остап Ступка рассказал о своем отношении к алкоголю и есть ли у него зависимость.

видео дня

В интервью Славе Демину Ступка отметил, что он не считает, что злоупотребляет алкоголем.

"Зависимости? А это зависимость? Зависимость – это человек где-то лежит. Это зависимость", - ответил актер на вопрос ведущего об алкозависимости.

Остап Ступка / фото: instagram.com, Остап Ступка

Демин же напомнил Остапу, что ранее была информация о его проблемах с алкоголем.

"Интересно. Нет, я пью вино. Пиво. Я могу выпить хорошенько", - сказал Ступка

Также он подчеркнул, что не каждый день "не употребляет по рюмочке".

Смотрите видео интервью Остапа Ступки:

Последние новости шоу-бизнеса

О персоне: Остап Ступка Остап Ступка - украинский актер театра и кино, телеведущий. Народный артист Украины (2009). Сын народного артиста СССР Богдана Ступки, сообщает "Википедия".

