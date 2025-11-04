Ани Лорак раскритиковала российские продукты.

Ани Лорак следит за питанием / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Кратко:

Ани Лорак покупает дорогие продукты

Как она относится к русским овощам и фруктам

Когда-то украинская певица, а сейчас предательница Ани Лорак, которая продолжает развлекать жителей страны-террориста РФ, считает российские продукты "химией".

Как сообщают российские пропагандисты, Лорак покупает помидоры стоимостью 28 долларов за килограмм.

Одна из ее помощниц отметила, что артистка назвала российские продукты "сплошной химией без вкуса".

Питание Ани Лорак / фото: скрин t.me/Ego_svita

"Я не понимаю, что вас удивляет? Человек просто следит за своим здоровьем. Поэтому и покупаются лучшие продукты, настоящие фрукты и овощи. К сожалению, у нас с этим проблемы. Не продукты, а сплошная химия без вкуса", - анонимно сказала помощница запроданки.

Ани Лорак / фото: instagram.com, Ани Лорак

Также она подчеркнула, что Лорак имеет финансовую возможность покупать качественные товары.

О персоне: Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

