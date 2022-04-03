Впервые за долгое время: дочь Заворотнюк показала фото с мамой

Старшая дочь актрисы Анна активно ведет соцсети и иногда отвечает на вопросы о маме.
3 апреля звезде сериала Моя прекрасная няня Анастасии Заворотнюк исполняется 51 год. Как известно, уже несколько лет Заворотнюк борется с онкологическим заболеванием.
Старшая дочь актрисы Анна активно ведет соцсети и иногда отвечает на вопросы о маме. Однако совместные фото с мамой она не публикует, но в день рождения актрисы сделала исключение.
"Сегодня день рождения у самого важного и дорогого человека в моей жизни. Если бы не ты мамочка, меня бы не было в этом мире, ты отдала нам всю себя, мы бесконечно любим тебя и бесконечно благодарны. Я очень очень сильно люблю тебя и желаю тебе самого крепкого здоровья, пусть все плохое уйдет. Твой анчоус", - написала Анна.
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Что известно о состоянии здоровья Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк уже третий год борется с онкологическим заболеванием. В 2019 году актриса проходила курс лечения в Германии. В немецкой клинике ей сделали трепанацию черепа, чтобы добраться до опухоли.
После операции она вернулась в Россию и продолжила лечение. Анастасия Заворотнюк находится в своем загородном доме и получает необходимую помощь от врачей.
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