"Воюют с грудными детьми и пенсионерами": Комаров показал разрушительный снаряд в доме под Харьковом

Дмитрий Комаров показал часть ракеты, которая пробила потолок в частном доме под Харьковом / instagram.com/komarovmir

Украинский журналист, ведущий и создатель тревел-шоу Мир наизнанку Дмитрий Комаров продолжает свою опасную просветительскую деятельность - он ведет хронику войны в Украине в горячих точках и деоккупированных территориях.

К примеру на своей странице в Instagram журналист показал то, что стало для многих украинцев повседневной реальностью. На снимке, сделанном в Харьковской области, Комаров позировал в частном жилом доме, в полу кухни которого застрял хвост от российского "Смерча".

Деталь настолько огромна, что Дмитрию (его рост около 1.8 м) пришлось встать рядом с ней на табуретку, чтобы наглядней подчеркнуть размеры оружия, применяемого российскими войсками против мирного украинского населения.

"Увы, мы привыкли к этому и уже не удивляемся прилётам, а просто в тревоге звоним и пишем родным, чтобы узнать, в порядке ли они. Россияне, позорно бежавшие с Херсона и проигрывающие войну на всех фронтах в реальном бою, от бессилия снова и снова возвращаются к любимой "военной" тактике - обстрелам жилых домов и энергетической инфраструктуры Украины. Это война против самых незащищенных людей. Больше всего страдают дети, молодые мамы, беременные женщины, пенсионеры, люди с инвалидностью, для которых отсутствие света и тепла особенно критично. Армия рф воюет с грудными детьми, для которых электроэнергия важна, чтобы сохранить питание в холодильнике или разогреть его на электроплите. Воюют с украинскими пенсионерами, которые не могут без лифта подниматься на верхние этажи 9, 16 и 25-этажек в спальных районах", - подписал снимок Комаров.

Дмитрий Комаров показал часть ракеты, которая пробила потолок в частном доме под Харьковом / instagram.com/komarovmir

Ракетная атака на Киев и всю Украину 15 ноября

Российские оккупанты попали в два жилых дома в Печерском районе Киева. Еще несколько ракет сбили системы ПВО.

"В Печерском районе попадания, по предварительной информации, в два жилых дома", - заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Позже стало известно, что оккупанты обстреляли очередную многоэтажку в Печерском районе.

Кроме того, удары были зафиксированы в Харькове, Ровно, Львове, Житомире, Хмельницком.

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