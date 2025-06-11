"Вот так выглядит счастье": Максим Галкин очаровал фанатов свежим фото с сыном

Кратко:
- Максим Галкин показал сэлфи с Гарри
- Свежее фото юморист снимал в бассейне
Российский комик и иноагент Максим Галкин решил побаловать поклонников летним контентом, а заодно показать, как сейчас выглядит его сын от Аллы Пугачевой Гарри. В блоге артиста в Instagram появилось свежее фото с мальчиком.
В кадре отец и сын позируют в бассейне. Совместное сэлфи сделал Галкин, и подписал: "Время бассейна".
Стоит отметить, что доподлинно неизвестно, где именно сейчас находится Максим Галкин с семьей. После начала полномасштабной войны они покинули страну-оккупанта, и сперва осели в Израиле, а затем - на Кипре. Обе страны Галкин, Пугачева и их дети-двойняшки считают своим домом. Кроме того, по многолетней традиции часть летних каникул все семейство проводит в Латвии.
Свежие фото Максима и Гарри Галкина вызвали массу восторженных отзывов в Сети.
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Максим Галкин - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что после одного из своих выступлений Максим Галкин публично вступил в перепалку с поклонницей, которая решила выразить свое недовольство.
На другом концерте Максим Галкин перепел известный хит Степана Гиги и признался на украинском языке, кто помогает ему совершенствовать его навыки в соловьиной.
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Кто такой Максим Галкин
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
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