"Вот так выглядит счастье": Максим Галкин очаровал фанатов свежим фото с сыном

Максим и Гарри Галкины показали, как вместе проводят летние каникулы.

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Максим Галкин дети - как сейчас выглядит Гарри Галкин / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru

Кратко:

Максим Галкин показал сэлфи с Гарри

Свежее фото юморист снимал в бассейне

Российский комик и иноагент Максим Галкин решил побаловать поклонников летним контентом, а заодно показать, как сейчас выглядит его сын от Аллы Пугачевой Гарри. В блоге артиста в Instagram появилось свежее фото с мальчиком.

В кадре отец и сын позируют в бассейне. Совместное сэлфи сделал Галкин, и подписал: "Время бассейна".

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Стоит отметить, что доподлинно неизвестно, где именно сейчас находится Максим Галкин с семьей. После начала полномасштабной войны они покинули страну-оккупанта, и сперва осели в Израиле, а затем - на Кипре. Обе страны Галкин, Пугачева и их дети-двойняшки считают своим домом. Кроме того, по многолетней традиции часть летних каникул все семейство проводит в Латвии.

Свежие фото Максима и Гарри Галкина вызвали массу восторженных отзывов в Сети.

Максим Галкин дети - как сейчас выглядит Гарри Галкин / instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкин дети - как сейчас выглядит Гарри Галкин / instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкин дети - как сейчас выглядит Гарри Галкин / instagram.com/maxgalkinru

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Максим Галкин - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что после одного из своих выступлений Максим Галкин публично вступил в перепалку с поклонницей, которая решила выразить свое недовольство.

На другом концерте Максим Галкин перепел известный хит Степана Гиги и признался на украинском языке, кто помогает ему совершенствовать его навыки в соловьиной.

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Кто такой Максим Галкин Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

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