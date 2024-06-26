"Восстанавливается медленно": муж принцессы Анны сделал заявление на фоне травмы

Сэр Тимоти Лоуренс без прикрас ответил, каково на данный момент состояние младшей сестры Чарльза III.

https://stars.glavred.info/vosstanavlivaetsya-medlenno-muzh-princessy-anny-sdelal-zayavlenie-na-fone-travmy-10575998.html Ссылка скопирована

Принцесса Анна новости - муж принцессы Анна рассказал про ее состояние / коллаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily

В воскресенье, 23 июня, Королевская принцесса Анна была доставлена в одну из больниц Бристоля из ее загородной резиденции Гаткомб-парк с ссадинами и сотрясением мозга. Медики оценили состояние 73-летней сестры Чарльза III как удовлетворительное вопреки тому, что она не помнит, что с ней произошло.

По характеру травм врачи делают вывод, что принцессу Анну ударила в голову лошадь. Пострадавшая все еще находится в больнице, что многие расценивают, как тревожный знак.

Стоит ли поклонникам сестры короля быть оптимистичными, или же пора готовиться к чему-то серьезному, ответил муж Королевской принцессы сэр Тимоти Лоуренс в к комментарии для DailyMai.

видео дня

Он был краток, и слова его после серии несчастий, который настигли британскую королевскую семью с начала года, многие восприняли, как дурной знак. Иные же наоборот - были рады услышать, что у принцессы Анны есть прогресс в выздоровлении.

"Она чувствует себя хорошо, восстанавливается медленно, но уверенно", - отметил сэр Тимоти Лоуренс.

Кто такая принцесса Анна? Королевская принцесса Анна - младшая сестра короля Великобритании Чарльза III и единственная дочь королевы Елизаветы II. 17-ая в очереди престолонаследия (на момент рождения была третьей). В связи с королевскими обязанностями принцесса Анна является патроном более 300 благотворительных организаций, а свою деятельность развивает в областях защиты прав детей, развития науки и спорта, в вопросах потребностей людей с инвалидностью. Также в сфере ее интересов здавоохранение в развивающихся странах.

Последние звездные новости:

Ранее украинский шеф-повар и общественный деятель Евгений Клопотенко оправдался за свое скандальное высказывание про девушек. Нестандартный взгляд кулинара на идеальные отношения многим показался преступно оскорбительным.

Также турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу показал свою самую дорогую женщину в жемчугах - маму в день ее 82-летия. Он обратился к родной душе с нежными поздравлениями.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред