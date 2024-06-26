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"Восстанавливается медленно": муж принцессы Анны сделал заявление на фоне травмы

Анна Подгорная
26 июня 2024, 10:22
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Сэр Тимоти Лоуренс без прикрас ответил, каково на данный момент состояние младшей сестры Чарльза III.
принцесса Анна
Принцесса Анна новости - муж принцессы Анна рассказал про ее состояние / коллаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily

В воскресенье, 23 июня, Королевская принцесса Анна была доставлена в одну из больниц Бристоля из ее загородной резиденции Гаткомб-парк с ссадинами и сотрясением мозга. Медики оценили состояние 73-летней сестры Чарльза III как удовлетворительное вопреки тому, что она не помнит, что с ней произошло.

По характеру травм врачи делают вывод, что принцессу Анну ударила в голову лошадь. Пострадавшая все еще находится в больнице, что многие расценивают, как тревожный знак.

Стоит ли поклонникам сестры короля быть оптимистичными, или же пора готовиться к чему-то серьезному, ответил муж Королевской принцессы сэр Тимоти Лоуренс в к комментарии для DailyMai.

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Он был краток, и слова его после серии несчастий, который настигли британскую королевскую семью с начала года, многие восприняли, как дурной знак. Иные же наоборот - были рады услышать, что у принцессы Анны есть прогресс в выздоровлении.

"Она чувствует себя хорошо, восстанавливается медленно, но уверенно", - отметил сэр Тимоти Лоуренс.

Кто такая принцесса Анна?

Королевская принцесса Анна - младшая сестра короля Великобритании Чарльза III и единственная дочь королевы Елизаветы II. 17-ая в очереди престолонаследия (на момент рождения была третьей). В связи с королевскими обязанностями принцесса Анна является патроном более 300 благотворительных организаций, а свою деятельность развивает в областях защиты прав детей, развития науки и спорта, в вопросах потребностей людей с инвалидностью. Также в сфере ее интересов здавоохранение в развивающихся странах.

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