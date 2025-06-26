"Ворчливый старикашка": на День рождения Лео Месси получил необычное поздравление от жены

Кратко:
- 24 июня Лео Месси исполнилось 38 лет
- Жена футболиста показала, как вместе с сыновьями поздравила его
На днях одна из самых ярких звезд современного футбола Лионель Месси отпраздновал свое 38-летие. Спортсмен встретил День рождения в кругу семьи - жены Антонеллы Рокуццо и их троих совместных сыновей Тьяго, Матео и Чиро.
Родные преподнесли ему забавный торт со смурфиком-футболистом, который, похоже, очень понравился Лео: его довольное фото появилось на странице жены в Instagram. "С днем рождения ворчливый старикашка! Самый лучший папа, самый лучший партнер, самое лучшее все!!! Как же нам повезло, что у нас есть ты! Мы любим тебя", - подписала снимок Рокуццо.
Позже в тот же вечер состоялась вечеринка по случаю Дня рождения Лионеля Месси. На ней, кроме семьи, уже были друзья звездного именинника и "взрослый" торт с его номером на поле и инициалами. В комментариях одного из лучших футболистов всех времен буквально засыпают поздравлениями.
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Кто такой Лионель Месси?
Лионель Месси - аргентинский футболист, нападающий и капитан клуба MLS "Интер Майами", капитан сборной Аргентины. Чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Америки, олимпийский чемпион. Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" и шестикратный - "Золотой бутсы". Считается одним из лучших футболистов всех времен, сообщает Википедия.
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