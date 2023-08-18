Волочкова рассказала, как её нужно похоронить

Скандальная балерина Анастасия Волочкова хочет лежать в жемчужном гробу с белыми розами, как "у принцессы Дианы".

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Волочкова выбрала себе гроб / Коллаж Главред, фото Instagram/volochkova_art, https://ritualnoeagentstvo.ru/

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова поделилась своими мыслями о том, как ее нужно будет похоронить.

47-летняя Анастасия Волочкова приняла участие в шоу, в котором звезды отвечают на короткие вопросы. "Что люди скажут на ваших похоронах?" — спросили балерину.

"Вы что меня хороните что ли? — рассмеялась звезда. — Я не знаю, что они скажут. Ну, наверное, будут вспоминать мою доброту, искренность, говорить теплые слова. Знаете, я хочу белоснежный, жемчужного цвета гроб с вензелями золотыми, инициалами „А.В.". Белые розы, естественно, как у принцессы Дианы", пишет Стархит.

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Между тем, помирать Волочкова пока не собирается и строит планы на жизнь. "Для счастья все есть. Но нужны любовь и творчество, без которого не мыслю своей жизни. Цветы, дети, сцены, любовь зрителей ко мне — все это у меня есть", - добавила она.

Ранее Волочкову подняли на смех из-за нового образа - наряд для светского мероприятия был продуман до деталей, однако любовь балерины к выпивке и фотошопу дизайнеры учесть не смогли.

Также Анастасия Волочкова сходила на свидание для троих с двумя молодыми мужчинами, которое закончилось фирменным шпагатом балерины с участием кавалеров.

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