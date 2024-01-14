Внук-тезка Виталия Билоножко рассказал, что дед говорил ему перед кончиной

Виталий Билоножко-младший, внук народного артиста Украины Виталия Билоножко, вспомнил последний разговор со знаменитым дедом перед ео смертью. Об этом пишет портал "Суспильне".
Как говорит внук, он с дедом в последний раз разговаривал на Новый год. По словам Билоножко-младшего, дед начал рассказывать ему всякие истории из своей жизни и каждую он заканчивал наставлением ‒ мол, "не искушай судьбу":
"Он как всегда начал рассказывать какие-то истории из жизни. Почти каждый разговор он заканчивал со словами "Виталий, не искушай судьбу". И я всегда не очень понимал, потому что мне казалось, что дед держал судьбу за руки", – рассказал Билоножко-младший.
Напомним, 9 января 2024 года стало известно о смерти в возрасте 70 лет легендарного украинского эстрадного певца Виталия Билоножко.
Позднее стало известо, от чего умер артист. Об этом рассказала вдова артиста, певица Светлана Билоножко. Последние дни он провел в больнице, однако врачи не смогли спасти жизнь Виталию Васильевичу.
Меж тем певец до последнего поддерживал связь с поклонниками. Его социальные сети открыли общественности, о чем говорил в свои последние дни покойный Билоножко. Отмечается, что слова артиста сквозили предчувствиями близкого конца.
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