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Внук-тезка Виталия Билоножко рассказал, что дед говорил ему перед кончиной

Дмитрий Видоменко
14 января 2024, 04:15
Внук народного артиста Украины Виталия Билоножко рассказал о последнем разговоре с дедом перед смертью и признался, что он ему сказал.

Билоножко, внук
Как говорит внук, он со звездным дедом в последний раз разговаривал на Новый год / коллаж Главред, фото УНИАН и Главком

Виталий Билоножко-младший, внук народного артиста Украины Виталия Билоножко, вспомнил последний разговор со знаменитым дедом перед ео смертью. Об этом пишет портал "Суспильне".

Как говорит внук, он с дедом в последний раз разговаривал на Новый год. По словам Билоножко-младшего, дед начал рассказывать ему всякие истории из своей жизни и каждую он заканчивал наставлением ‒ мол, "не искушай судьбу":

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"Он как всегда начал рассказывать какие-то истории из жизни. Почти каждый разговор он заканчивал со словами "Виталий, не искушай судьбу". И я всегда не очень понимал, потому что мне казалось, что дед держал судьбу за руки", – рассказал Билоножко-младший.

Напомним, 9 января 2024 года стало известно о смерти в возрасте 70 лет легендарного украинского эстрадного певца Виталия Билоножко.

Позднее стало известо, от чего умер артист. Об этом рассказала вдова артиста, певица Светлана Билоножко. Последние дни он провел в больнице, однако врачи не смогли спасти жизнь Виталию Васильевичу.

Меж тем певец до последнего поддерживал связь с поклонниками. Его социальные сети открыли общественности, о чем говорил в свои последние дни покойный Билоножко. Отмечается, что слова артиста сквозили предчувствиями близкого конца.

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