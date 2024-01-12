Прощание с Виталием Билоножко: жена артиста скорбит на церемонии

Многие известные украинцы пришли попрощаться с народным артистом Виталием Билоножко.

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В Киеве прощаться с Виталием Билоножко / Коллаж Главред, фото Суспильне

В Киевской филармонии прощаются с народным артистом Украины, певцом Виталием Билоножко.

О смерти артиста стало известно 9 января. Позже его супруга Светлана Билоножко сообщила, что у музыканта остановилось сердце.

В Киеве прощаются с Виталием Билоножко / Фото Суспильне

Проститься со звездой пришли многие известные украинцы. В частности, это народная артистка Украины Надежда Шестак, артист Владимир Талашко, Тарас Петренко, Петр Мага.

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Светлана Билоножко прощается с мужем / Фото Главком

Светлана Билоножко на прощании со своим мужем / Фото Главком

На церемонию прощания также пришли экссоветник президента Украины, эксминистр здравоохранения Николай Полищук и экс-замглавы Администрации президента Марина Ставнийчук.

В Киеве прощаются с Виталием Билоножко / Фото Суспильне

Кроме того, проститься с верным другом пришел и народный артист Украины Павел Зибров.

Павел Зибров прощается с Виталием Билоножко / Фото Главком

Тарас Петриненко прощается с Виталием Билоножко / Фото Главком

Виталий Билоножко родился 11 июня 1953 года в селе Слобода Буринского района Сумской области. Первыми песнями, записанными певцом на радио, стали произведения Максима Дунаевского "Все пройдет" и "Городские цветы".

Впоследствии Билоножко нашел себе постоянных авторов – Александра Злотника ("Возвращайся сюда", "Там де двоє зустрічаються", "Затанцую тебя", "Кто ты такой?", "Тайфун по имени Катя", "Старая дача", "Чарівниця", "Шануймо любов") та Олександра Осадчого ("Ти - земле моя", "Твоє ім'я", "А була любов", "Не лукав", "Боже, дай Україні волю").

Ранее стало известно, от чего умер Виталий Билоножко. Об этом рассказала вдова артиста, певица Светлана Билоножко. Последние дни он провел в больнице, однако врачи не смогли спасти жизнь Виталию Васильевичу.

Меж тем певец до последнего поддерживал связь с поклонниками. Его социальные сети открыли общественности, о чем говорил в свои последние дни покойный Билоножко. Отмечается, что слова артиста сквозили предчувствиями близкого конца.

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