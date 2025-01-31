Внук Софии Ротару вышел на связь впервые за долгое время - певица отреагировала

Кратко:
- Анатолий Евдокименко вышел на связь
- Музыкант создал новую песню
Внук легендарной украинской певицы Софии Ротару – Анатолий Евдокименко, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине, похвалился своим достижением.
На своей странице в соцсетях музыкант сообщил, что вскоре выйдет его новый трек.
Анатолий показался в наушниках за диджейским пультом, также стало известно, что трек он создал вместе с исполнителем Monty Wells.
Поклонники Евдокименко поддержали в его в комментариях, на новость отреагировала и его звездная бабушка, которая поставила лайк на видео.
София Ротару - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, ранее сестра Софии Ротару рассказала, как часто видится с артисткой и что она сейчас находится в Киеве. Информацию об артистке подтвердили и украинские блогеры в Сети, которые обсуждали в фанатских группах двух певиц.
А также София Ротару поздравила свою внучку Соню Евдокименко с днем рождения. Отметим, сейчас Соня живет в США и встречается с миллиардером Максом Лернером, о романе стало известно совсем недавно из соцсетей Евдокименко.
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Как внук Софии Ротару бежал из Украины?
В начале полномасштабной войны, которую развязала РФ, внука Ротару и ее сына Руслана Евдокименко задержали при попытке бегства вместе с гражданином Молдовы и другими беглыми мужчинами.
Известно, что внук и сын Ротару планировали пересечь границу на лодке. После попытки побега Евдокименко на время "залег на дно". Но потом, 28 марта, внук Ротару все-таки появился в сети. Тогда он только публиковал свое фото и напомнил, что у него день рождения.
Уже летом 2022 года мужчина показался в Париже. Оказалось, ему все же удалось уехать за границу. Но как именно он это сделал – неизвестно.
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