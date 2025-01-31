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Внук Софии Ротару вышел на связь впервые за долгое время - певица отреагировала

Элина Чигис
31 января 2025, 10:14
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Анатолий Евдокименко продолжает развивать свою музыкальную карьеру.
Анатолий Евдокименко, София Ротару, Соня Евдокименко
Анатолий Евдокименко представил новый трек / коллаж: Главред, фото: instagram.com, София Ротару

Кратко:

  • Анатолий Евдокименко вышел на связь
  • Музыкант создал новую песню

Внук легендарной украинской певицы Софии РотаруАнатолий Евдокименко, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине, похвалился своим достижением.

На своей странице в соцсетях музыкант сообщил, что вскоре выйдет его новый трек.

видео дня

Анатолий показался в наушниках за диджейским пультом, также стало известно, что трек он создал вместе с исполнителем Monty Wells.

Поклонники Евдокименко поддержали в его в комментариях, на новость отреагировала и его звездная бабушка, которая поставила лайк на видео.

инфографика, София Ротару, Ротару
София Ротару / инфографика: Главред

София Ротару - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, ранее сестра Софии Ротару рассказала, как часто видится с артисткой и что она сейчас находится в Киеве. Информацию об артистке подтвердили и украинские блогеры в Сети, которые обсуждали в фанатских группах двух певиц.

А также София Ротару поздравила свою внучку Соню Евдокименко с днем рождения. Отметим, сейчас Соня живет в США и встречается с миллиардером Максом Лернером, о романе стало известно совсем недавно из соцсетей Евдокименко.

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Как внук Софии Ротару бежал из Украины?

В начале полномасштабной войны, которую развязала РФ, внука Ротару и ее сына Руслана Евдокименко задержали при попытке бегства вместе с гражданином Молдовы и другими беглыми мужчинами.

Известно, что внук и сын Ротару планировали пересечь границу на лодке. После попытки побега Евдокименко на время "залег на дно". Но потом, 28 марта, внук Ротару все-таки появился в сети. Тогда он только публиковал свое фото и напомнил, что у него день рождения.

Уже летом 2022 года мужчина показался в Париже. Оказалось, ему все же удалось уехать за границу. Но как именно он это сделал – неизвестно.

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