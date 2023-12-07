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Внезапно умер принц Лихтенштейна

Алена Кюпели
7 декабря 2023, 13:12
Ранее сообщалось о том, что Принц Константин имел проблемы со здоровьем.
Принцу Константину было 52 года
Принцу Константину было 52 года / Коллаж Главред, фото Leichtenstein Grup

5 декабря неожиданно скончался Принц Константин Лихтенштейнский.

Он был сыном правящего князя Лихтенштейна Ганса-Адама II и его покойной супруги принцессы Марии. Он был одним из четырех детей монарха и седьмым в очереди на престол.

Княжеский дом опубликовал обращение, связанное со смертью наследника.

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"Княжеский Дом с сожалением сообщает, что Принц Константин Лихтенштейнский неожиданно скончался 5 декабря 2023 года. Принц Константин был младшим сыном принца Ганса-Адама II, у него остались жена, принцесса Мария Лихтенштейнская, урожденная графиня Калноки фон Корёспатак, и дети принц Мориц, принцесса Георгина и принц Бенедикт. Князь Константин был председателем наблюдательного совета Liechtenstein Group AG и членом совета директоров Liechtenstein Group Holding AG", - сообщили из королевского двора.

О причинах смерти принца пока ничего не известно. Ранее лишь была информация о том, что у принца были проблемы со здоровьем.

Напомним, ранее стало известно о том, что украинский актер театра и кино, Народный артист Украинской ССР Сергей Кустов скончался 2 декабря в возрасте 77 лет в городе Никополь, Днепропетровской области. Там же он обретет свое последнее пристанище согласно его прижизненному желанию.

Также звезда "Игры престолов", актер и бодибилдер Хафтор Бьернссон сообщил про смерть нерожденной дочери. Сердце девочки, которую назвали Грейс Морган, перестало биться на 21.5 неделе.

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