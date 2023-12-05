Умер украинская звезда фильма "Д’Артаньян и три мушкетера" Сергей Кустов

Сергей Павлович Кустов положил свою жизнь на служение зрителю и выходил на сцену до последнего.

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Умер Сергей Кустов / коллаж: Главред, фото: pexels.com, facebook.com/TheFirstTheatre

Украинский актер театра и кино, Народный артист Украинской ССР Сергей Кустов скончался 2 декабря в возрасте 77 лет в городе Никополь, Днепропетровской области. Там же он обретет свое последнее пристанище согласно его прижизненному желанию.

Трагическую весть сообщила пресс-служба Первого украинского театра для детей и юношества (ранее Львовский ТЮЗ - прим. редактора), служению в котором он посвятил 55 лет своей жизни. Новость появилась на официальной странице театра в Facebook.

"Более 55 лет именно с его именем и был связан наш театр… Именно так, а не наоборот. Первое, о чем говорил кто-либо, когда узнавал, что кто-то работает в театре для детей и юношества, было: "А, это там, где работает Сергей Кустов!"... И еще, он был легким в общении, дружелюбным к молодежи , приходившей в театр, в его глазах всегда была веселая искорка, а улыбку, наверное, помнят все, кто его знал... У каждого великого актера есть своя тайна, роль, которую он мечтал сыграть… но не сбылось. Такой мечтой у Сергея Павловича был Старик из "Старика и море" Хемингуэя. Вот и уплыл он в своей лодке далеко за горизонт… Прощайте, Сергей Павлович, Великий Актер!" - пишут про актера коллеги.

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Среди самых знаменитых киноработ Кустова можно отметить роль мушкетера Монтарана в фильме "Д’Артаньян и три мушкетера" (1979). Для украинского зрителя Первого театра Сергей Павлович все же был в первую очередь Лукашем из "Лесной песни", Голохвастовым из "За двумя зайцами", Шерханом из "Маугли", Пилотом из "Маленького принца" и т.д. Всего он сыграл более 100 разноплановых ролей - от злодеев до симпатяг для детских спектаклей.

Сергей Кустов в роли мушкетера Монтарана / Скриншот

Ранее стало известно, что украинский телеведущий, бывший участник КВН и экс-советник секретаря СНБО Сергей Сивохо умер в 54 года. Прощание с артистом проходило в Октябрьском дворце в Киеве.

Также звезда "Игры престолов", актер и бодибилдер Хафтор Бьернссон сообщил про смерть нерожденной дочери. Сердце девочки, которую назвали Грейс Морган, перестало биться на 21.5 неделе.

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