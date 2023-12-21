'Вместе и до конца': Вячеслав Узелков женится во второй раз

Украинский боксер и тренер рассказал о помолвке в социальной сети.

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Вячеслав Узелков объявил о помолвке / Коллаж: Главред, фото: instagram.com / uzelkov_official

Украинский боксер и фитнес-тренер Вячеслав Узелков решил поделиться приятной новостью со своими поклонниками через соцсети. Узелков официально объявил о своей помолвке на странице в Facebook.

Боксер изменил свой статус в социальной сети с "холост" на "помолвлен". Также спортсмен выразил радость по этому поводу и отметил, что они "вместе до конца".

"Мы вместе. Наконец мы это сделали и мы вместе и до конца", - написал Узелков. видео дня

Тем не менее, боксер решил держать в тайне детали о своей избраннице. Он не раскрывает имя избранницы и не делится фото вместе с будущей женой.

Стоит отметить, что для боксера это будет второй брак. Его предыдущий союз с фитнестренеркой Мариной Боржемской завершился разводом в 2018 году. Пара решила расстаться после 22 лет совместной жизни. Развод сопровождался скандалами.

Как известно, это не первый раз, когда Узелков объявляет о своей женитьбе. Ранее, он уже делился подобными новостями, например в феврале 2022 года на вопрос поклонников, как у него дела, спортсмен ответил, что женится.

Напомним, в 2021 году Вячеслав Узелков принял участие в шоу "Женитьба вслепую", надеясь найти настоящую любовь. Его партнершей стала фитнес-мама Юлиея Черницкая. Однако, после проекта их отношения не сложились и Черницкая назвала Узелкова своим врагом и "больным на голову".

Как сообщал Главред, Дантес признался, почему не женится на Даше Кацуриной. Если Кацурина уже намекала на возможность узаконивания отношений с Дантесом, то Владимир, кажется, не спешит с подобными планами. В интервью для Люкс Фм он заявил, что пока не готов жениться на Даше.

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