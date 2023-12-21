Советская и российская актриса Валентина Теличкина, сыгравшая в фильме "Незабудки" и сериале "Бригада", которая многие годы поддерживает агрессивную политику террориста Путина выдала очередной бред, касающийся Украины и нападения России на нее.
По ее версии, в украинских школах якобы "переформатируют детей" и учат выкрикивать "ру**ю на ножи". Об этом умалишенная актриса рассказала в программе у путиниста Бориса Кочевникова.
"Я убеждена, что ни один русский человек не желал украинцам зла. Но они почему-то стали желать нам", - говорит российская актриса, родина которой напала на мирную Украину.
На видео - фрагмент программы Кочевникова:
Еще с 2014 года она активно рассказывала о "фашистах" в Украине и радовалась аннексии Крыма. С ноября 2017 года актриса находится в базе "Миротворец".
Напомним, ранее украинская актриса и резидентка "Дизель Студио" Яна Глущенко стала жертвой нелепой пропаганды страны на болтах. Там желтая пресса взяла моду "убивать" украинских артистов - выпускать новости про их смерть по той или иной причине.
Напомним, ранее благодаря украинцам, которые в этот момент страдают от нападения террористической России и гибнут на фронте, защищая свои земли, саундтрек очередного российского криминального сериала "Слово пацана" попал в топы Apple Music.
Вас также может заинтересовать:
- Украинская актриса призналась, что является родственницей Тины Кароль
- Путиниста Депардье обвинили в изнасиловании актрисы
- Екатерина Тышкевич в реанимации: коллега актрисы раскрыла подробности