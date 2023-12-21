В украинских школах якобы "переформатируют детей" и учат выкрикивать "ру**ю на ножи".

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Путинистка Теличкина поразила своим цинизмом / Коллаж Главред, фото старит

Советская и российская актриса Валентина Теличкина, сыгравшая в фильме "Незабудки" и сериале "Бригада", которая многие годы поддерживает агрессивную политику террориста Путина выдала очередной бред, касающийся Украины и нападения России на нее.

По ее версии, в украинских школах якобы "переформатируют детей" и учат выкрикивать "ру**ю на ножи". Об этом умалишенная актриса рассказала в программе у путиниста Бориса Кочевникова.

"Я убеждена, что ни один русский человек не желал украинцам зла. Но они почему-то стали желать нам", - говорит российская актриса, родина которой напала на мирную Украину.

видео дня

На видео - фрагмент программы Кочевникова:

Еще с 2014 года она активно рассказывала о "фашистах" в Украине и радовалась аннексии Крыма. С ноября 2017 года актриса находится в базе "Миротворец".

Напомним, ранее украинская актриса и резидентка "Дизель Студио" Яна Глущенко стала жертвой нелепой пропаганды страны на болтах. Там желтая пресса взяла моду "убивать" украинских артистов - выпускать новости про их смерть по той или иной причине.

Напомним, ранее благодаря украинцам, которые в этот момент страдают от нападения террористической России и гибнут на фронте, защищая свои земли, саундтрек очередного российского криминального сериала "Слово пацана" попал в топы Apple Music.

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