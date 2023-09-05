Владимир Дантес признался, почему не женится на Даше Кацуриной

После свадьбы Дорофеевой и Кацурина многие ожидали, что и эта парочка поспешит под венец.

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Владимир Дантес рассказал, почему пока не думает про свадьбу с Дашей Кацуриной / коллаж: Главред, фото: instagram.com/volodymyrdantes

В июне 2023 года украинская певица и тренер шоу Голос країни Надя Дорофеева вышла замуж за ресторатора и музыканта Мишу Кацурина. После этой свадьбы число вопросов к бывшим супругам новобрачных, бизнесвумен Даше Кацуриной и певцу Владимиру Дантесу, которые также образовали пару, про их планы "завязать узелок" увеличились.

И если Кацурина уже намекала на то, что она готова узаконить свои отношения с Дантесом, то Владимир, похоже, об этом задумывается мало. В интервью для Люкс Фм он заявил, что пока не готов жениться на Даше.

"Я не знаю по поводу свадьбы. И так классно. Сейчас - и так супер. Я не отбрасываю тот момент, что (свадьба - прим. редактора) будет. Блин, мы вместе только - сколько там? Только год", - отмечает артист.

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Также Дантес рассказал, что напрямую брачный вопрос в его отношениях с Кацуриной пока не поднимался. К тому же устраивать большой праздник, пока в Украине война, ему кажется неуместным.

"Свадьба – это классно. Но если праздновать, то праздновать не думая о том, что в этот момент умирают люди. Я не понимаю, как я буду чувствовать себя, когда буду сильно гулять... Скорее всего, это нужно проговорить с психологом", - признался певец.

При этом Владимир Дантес подчеркнул, что абсолютно не осуждает людей, которые женятся во время войны, и понимает их желание создавать семью. Просто для него лично - сейчас не время.

Ранее дизайнерка и ресторатор Даша Кацурина рассказала о настоящих причинах своего развода с Мишей. Предательство со стороны мужчины разрушило их отношения.

Также Дантес высказался про свадьбу Дорофеевой и Кацурина, и отметил, что в любовном четырехугольнике отношения складывались сложнее, чем кажется поклонникам, которые наблюдали за происходящим со стороны.

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