Владимира Дантеса нашли в ванной с сотрясением мозга

После вечеринки муж Дорофеевой поскользнулся в ванной и получил серьезную травму / instagram.com/vladimirdantes

Певец и супруг Нади Дорофеевой Владимир Дантес решил начать свое утро с сотрясения мозга.

Вчера звездная пара гуляла на вечеринке по поводу Дня рождения клипмейкерки Таню Муиньо. Праздник, очевидно, получился настолько удачным, что встав утром, чтобы справить малую нужду, Владимир Дантес поскользнулся в ванной и ударился головой.

Лежащим на полу без сознания его обнаружила Дорофеева. Девушка сперва пыталась привести мужа в чувство с помощью холодной воды, затем начала хлопать по щекам. От волнения она забыла номер скорой помощи и начала впадать в ступор.

За это время Владимир Дантес очнулся и ушел в спальню. Там он пытался уснуть, но тошнота, боль в голове и всхлипы супруги не давали ему сделать этого.

Затем Дантес и Дорофеева отправились в больницу. Там певцу поставили диагноз - сотрясение мозга средней тяжести.

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Дантес получил сотрясение мозга после вечеринки / instagram.com/nadyadorofeeva

Вот такой историей поделились звездные супруги. "В общем в больнице нам сказали, что у Вовы сотрясение средней тяжести. Врачи были хорошие, как и вечеринка. Таня, с днём рождения ещё раз ❤️ ждём приглашения на следующий год)))", - подытожили со свойственным им оптимизмом свой рассказ Дорофеева и Дантес.

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