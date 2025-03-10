Владимир и Елена Зеленские удивили своим поступком на публике - детали

Кратко:
- Супруги Зеленские побывали на церемонии награждения Шевченковской премии
- Президент и первая леди восхитили украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская показались вместе во время церемонии награждения Шевченковской премии-2025.
На официальном сайте Офиса президента появился милый кадр, на котором Зеленские держались за руки.
Отметим, ранее первая леди рассказывала, что после начала полномасштабной войны в Украине, она редко видится с мужем, поскольку он очень занят. Обычно супруги встречаются во время общих рабочих поездок или же в Офисе президента, где Елена бывает по своим делам.
Также Владимир Зеленский неоднократно отмечал, что жена всегда поддерживает его и он это очень ценит.
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Елена Зеленская - последние новости по теме
Добавим, недавно Зеленская посетила итоговый в этом году Межведомственный координационный совет по внедрению Всеукраинской программы ментального здоровья и продемонстрировала особенную брошь с символическим подтекстом.
А также, как сообщал Главред, во время делового визита во Францию Елена Зеленская показала особенный образ в стиле "парижского шика".
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Кто такая Елена Зеленская?
Елена Зеленская — супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95". Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.
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