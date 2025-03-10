Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Владимир и Елена Зеленские удивили своим поступком на публике - детали

Элина Чигис
10 марта 2025, 20:01
365
Зеленские впечатлили своей крепкой связью.
Елена Зеленская, Владимир Зеленский
Елена Зеленская и Владимир Зеленский появились вместе в общественности / коллаж: Главред, фото: t.me, Елена Зеленская

Кратко:

  • Супруги Зеленские побывали на церемонии награждения Шевченковской премии
  • Президент и первая леди восхитили украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская показались вместе во время церемонии награждения Шевченковской премии-2025.

На официальном сайте Офиса президента появился милый кадр, на котором Зеленские держались за руки.

видео дня

Отметим, ранее первая леди рассказывала, что после начала полномасштабной войны в Украине, она редко видится с мужем, поскольку он очень занят. Обычно супруги встречаются во время общих рабочих поездок или же в Офисе президента, где Елена бывает по своим делам.

Владимир и Елена Зеленские держатся за руки
Владимир и Елена Зеленские держатся за руки / фото: president.gov.ua/

Также Владимир Зеленский неоднократно отмечал, что жена всегда поддерживает его и он это очень ценит.

Елена Зеленская
Елена Зеленская / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на закрытый телеграм-канал STARS UA.

Елена Зеленская - последние новости по теме

Добавим, недавно Зеленская посетила итоговый в этом году Межведомственный координационный совет по внедрению Всеукраинской программы ментального здоровья и продемонстрировала особенную брошь с символическим подтекстом.

А также, как сообщал Главред, во время делового визита во Францию Елена Зеленская показала особенный образ в стиле "парижского шика".

Вас может заинтересовать:

Кто такая Елена Зеленская?

Елена Зеленская — супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95". Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский Елена Зеленская новости шоу бизнеса
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Британия созывает новый саммит по Украине - что известно

Британия созывает новый саммит по Украине - что известно

20:43Политика
Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию: с кем встретится и какова цель визита

Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию: с кем встретится и какова цель визита

20:09Мир
На Украину надвигается шторм: синоптики назвали области, где будет опасно

На Украину надвигается шторм: синоптики назвали области, где будет опасно

19:36Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 11 марта: Львам - незабываемый день, Весам - успех

Гороскоп на завтра 11 марта: Львам - незабываемый день, Весам - успех

"Начнется похолодание": синоптик назвала точные даты непогоды в Украине

"Начнется похолодание": синоптик назвала точные даты непогоды в Украине

Популярный шоумен и воин ВСУ признался, как переносит тяжелую травму

Популярный шоумен и воин ВСУ признался, как переносит тяжелую травму

Карта Deep State онлайн за 10 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 марта: что происходит на фронте (обновляется)

"Я сразу сказал Наташе": что происходит в браке Королевой и Тарзана

"Я сразу сказал Наташе": что происходит в браке Королевой и Тарзана

Последние новости

20:43

Британия созывает новый саммит по Украине - что известно

20:27

Какая капуста полезнее: брокколи или цветная – для похудения и здоровья

20:09

Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию: с кем встретится и какова цель визитаВидео

20:03

Очередное обострение: россияне ищут места, где можно прорвать украинскую оборону

20:01

Владимир и Елена Зеленские удивили своим поступком на публике - детали

Трамп поощряет Россию к агрессии: Александр Леонов - о плане перевооружения ЕСТрамп поощряет Россию к агрессии: Александр Леонов - о плане перевооружения ЕС
19:36

На Украину надвигается шторм: синоптики назвали области, где будет опасно

19:26

Проверьте свое зрение: найдите лишнего кота за 5 секунд

19:22

Россия хочет паузы в боевых действиях: Буданов назвал причину такого "желания"

19:22

Дмитрий Кулеба признался, почему не женился на своей возлюбленной

Реклама
19:18

США могут возобновить военную помощь Украине: у Трампа назвали ключевое условие

19:10

Почему Россия устроила массовую атаку дронами за первую неделю марта?мнение

18:39

Стратегические объекты РФ под атакой: в Генштабе ВСУ рассказали важные подробности

18:38

В Украине резко изменились цены на фрукты и овощи: что и сколько теперь стоит

18:28

Украина на переговорах с США будет продвигать три ключевых требования, - СМИ

18:26

Что посадить в саду, чтобы отпугнуть вредителей: эксперт назвал лучшее растение

18:20

"Полимер не рассасывается": Повалий жалуется в РФ на неудачный визит к косметологу

18:10

"Нездоровое давление": Хижняк призналась, почему не пускает сына в актерство

18:09

Драить не нужно: женщина назвала чудо-средство, которое может очистить весь дом

17:32

"Признаки позитивные": у Трампа назвали основные темы переговоров США и Украины

17:21

Пара выкопала во дворе "тревожную" находку - пользователи TikTok "раскрыли" ее

Реклама
17:19

Советский страх многих: почему в СССР боялись носить джинсы

17:08

Не только WD-40: чем смазать скрипучую дверь

17:07

РФ пытается продвигаться: Сырский рассказал об "окружении" ВСУ под Курском

16:20

Чего ждать от переговоров с США: Украина объявила свои условия для мирной сделки

16:08

Украину накрыла новая магнитная буря: когда закончится шторм

15:40

"Начнется похолодание": синоптик назвала точные даты непогоды в Украине

15:23

Оккупанты давят: ВСУ предупредили об угрозе для крупного города на Харьковщине

15:08

Евровидение-2025: Украина возвращается в десятку лучших по версии букмекеров

14:40

Украина, став военной лабораторией, готова воевать в одиночку - The Times

13:58

У Украины есть план прекращения огня: в ОП раскрыли детали

13:50

"Давно ждали": в приложение "Дія" добавили разрешение на оружие

13:45

Всего один секрет: рецепт воздушного кулича, настоящий восторгВидео

13:22

США и Россия начинают "реставрировать" отношения: в Кремле вышли с заявлением

12:53

5 знаков зодиака, которые любят роскошь

12:35

Есть ли угроза окружения ВСУ в Курской области: ветеран сделал заявление

12:32

Олеся Жураковская попала в ДТП - подробности

12:27

Эффективнее спецназа НАТО: эксперт рассказал, чем Европа может усилить УкраинуЭксклюзив

12:10

Трамп анонсировал большие события после переговоров в Саудовской Аравии

12:07

"Я сразу сказал Наташе": что происходит в браке Королевой и Тарзана

11:52

"Увеличили эффективность дронов на 22%": Сырский поделился новыми успехами ВСУ

Реклама
11:20

Переговоры в Саудовской Аравии могут стать "последним шансом" для Киева - The Economist

11:02

ВСУ сорвали наступление РФ с бронетехникой: ситуация возле Покровска изменилась

10:46

Китайский гороскоп на завтра 11 марта: Кроликам - страх, Драконам - гнев

10:29

США готовятся к новой встрече с россиянами: СМИ назвали дату

10:18

Пришло "время гривни": что будет с курсом и стоит ли покупать валюту

09:56

Будет рекордный урожай: какое удобрение любит болгарский перец

09:37

Аналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на Курщине

09:22

Дивный новый мир Маскамнение

09:06

"Дальше он сам": Павел Зибров рассказал о своем таинственном сыне

09:05

Переговоры США и Украины: стало известно, что Украина предложит в Джидде

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Операция в Курской области
РФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять