Владимир и Елена Зеленские удивили своим поступком на публике - детали

Зеленские впечатлили своей крепкой связью.

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Елена Зеленская и Владимир Зеленский появились вместе в общественности / коллаж: Главред, фото: t.me, Елена Зеленская

Кратко:

Супруги Зеленские побывали на церемонии награждения Шевченковской премии

Президент и первая леди восхитили украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская показались вместе во время церемонии награждения Шевченковской премии-2025.

На официальном сайте Офиса президента появился милый кадр, на котором Зеленские держались за руки.

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Отметим, ранее первая леди рассказывала, что после начала полномасштабной войны в Украине, она редко видится с мужем, поскольку он очень занят. Обычно супруги встречаются во время общих рабочих поездок или же в Офисе президента, где Елена бывает по своим делам.

Владимир и Елена Зеленские держатся за руки / фото: president.gov.ua/

Также Владимир Зеленский неоднократно отмечал, что жена всегда поддерживает его и он это очень ценит.

Елена Зеленская / инфографика: Главред

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Добавим, недавно Зеленская посетила итоговый в этом году Межведомственный координационный совет по внедрению Всеукраинской программы ментального здоровья и продемонстрировала особенную брошь с символическим подтекстом.

А также, как сообщал Главред, во время делового визита во Францию Елена Зеленская показала особенный образ в стиле "парижского шика".

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Кто такая Елена Зеленская? Елена Зеленская — супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95". Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.

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