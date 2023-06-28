Владимир Дантес показал редкое фото старшего на 15 лет родного брата

Украинский певец, комик и волонтер Владимир Дантес сегодня отмечает тройной праздник - свое 35-летие, День конституции Украины и День рождения родного брата Сергея.
Про близкого родственника артист всегда рассказывает очень мало, но сегодня Сергей празднует круглую дату - 50 лет. И Если к своим дням рождения Дантес всегда относится скептически, брата он решил торжественно поздравить.
На своей странице в Instagram он опубликовал совместное черно-белое фото с Сергеем - сам певец на нем еще совсем ребенок, но брат - статный молодой красавец, который держит улыбающегося малыша на руках.
"Просто хочу напомнить, что у моего брата тоже сегодня День рождения. Ему 50. У нас мало с ним фото. Редко видимся... но он дал мне первые деньги, научил зарабатывать, когда я ничего не умел. И генетически мы [капец - неценз.], какие красавцы!" - подписал редкий кадр Владимир Дантес.
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