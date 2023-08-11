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"Влад Яма тоже будет на концерте?": Бабкину досталось на орехи в Сети за концерт в Майами

Дмитрий Видоменко
11 августа 2023, 17:51 обновлено 11 августа, 17:53
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Известный украинский музыкант Сергей Бабкин отправился в Майами, где у него прошел благотворительный концерт. И был за этот раскритикован в Сети.
Бабкин
Бабкин / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Известный украинский певец, композитор и бывший участник группы "Пятница" Сергей Бабкин отправился в Майами с благотворительным концертом. Об этом он объявил на своей странице в Instagram.

Комменты, Бабкин

Однако в ответ на артиста посыпались упреки и ядовитые вопросы ‒ мол, с какой целью артист выехал за границу.

"Расскажите, пожалуйста, сколько денег потрачено на райдер: передвижение артистов (перелет, визы и тд) и питание и проживание. Чтобы потом можно было отнять от общей суммы. Ведь столько благотворительных концертов, а на выходе шиш с маком. Ибо как говорится, всем нужно есть. Не с руки называть это туром сейчас, а вот благотворительный концерт именно то, кому эта помощь? Вам? Продвижение на просторах Америки?", "Влад Яма тоже будет на концерте?", "Даже Виталий Козловский служит в ВСУ! А Бабкин ищет, где лучше, не удивлюсь, если он, как Яма останется в Майами", "А что так можно? Провести концерт и тебе не будет повестки", ‒ саркастически писали пользователи в комментариях.

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Комменты, Бабкин
Комменты, Бабкин
Комменты, Бабкин
Комменты, Бабкин

Бабкин же в ответ сказал, что деньги с концертов отправляет на помощь 127-й Отдельной бригаде Сил Территориальной обороны в Харькове, с которыми уже долго сотрудничает. Плюс ‒ поклонники артиста заступились за него перед критиками, призвав тех считать собственные деньги и пожертвования на помощь ВСУ, а не оскорблять тех, кто собирает средства для украинских бойцов заграничными концертами.

Напомним, ранее Лилиана Кудлай, супруга танцора Влада Ямы, на своей странице в Instagram рассказала, почему он не возвращается на родину в такой сложный для нее период. Женщина отмечает - они с мужем занимаются волонтерством и помогают соотечественникам на "своем фронте".

А вопрос, почему он не отправил семью в безопасное место, а сам потом не пошел воевать, Лилиана и назвала бестактным, и намекнула на "свои причины", которые могут быть у каждого.

Буквально недавно Яма ввязался в очередной скандал, когда на своей странице в Instagram написал, что нашел в Майами на помойке чемодан и хочет отправить его бойцам ВСУ.

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