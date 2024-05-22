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Виталий Козловский показал кроху-сына и удиви фанатов его плясками

Дмитрий Видоменко
22 мая 2024, 09:49
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Певец-воин Виталий Козловский показал, как его заметно подросший двухмесячный сын Оскар танцует под его популярную песню.
Козловский, сын
Виталий Козловский показал танцы крохи-сына/ коллаж Главред, фото УНИАН

Известный украинский поп-певец и боец ВСУ Виталий Козловский снова поделился с фанатами в Instagram контентом со своим сыном-младенцем Оскаром.

"Приоритеты и смыслы в жизни изменились. И чувство жизни тоже", — рассказал артист.

Кроме того, Козловский утверждает, что его двухмесячный наследник уже успел оценить его творчество. Мол, Оскару нравится трек отца "Мала, танцюй". Более того, певец говорил, что мальчишка даже пытается танцевать под нее.

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Козловский, сын

"Оскару нравится песня "Мала, танцюй". Он даже лежа пытается танцевать. Это так радует и наполняет душу. То есть следующие треки должны быть танцевальными и, пожалуй, неважно — грустные или веселые! Или нет?" — поинтересовался у фанатов Козловский.

Козловский, сын

Кто такой Виталий Козловский?

Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009).

Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".
В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.

Виталий Козловский - последние новости:

Напомним, в начале апреля Виталий Козловский признался, что стал отцом, и впервые рассказал на широкую публику про рождение сына Оскара. Незадолго до появления мальчика певец женился на его маме - своей давней возлюбленной Юлии Бакуменко.

Также Козловский рассказал, почему он, как украиноязычный артист, в прошлом соглашался исполнять песни на русском языке по совету музыкальных продюсеров.

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