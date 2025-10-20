Виталий Кличко признался, как сложились его отношения с бывшей женой

Кличко и Егорова развелись три года назад.

Наталья Егорова личная жизнь - Виталий Кличко рассказал об отношениях с бывшей женой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/natalia_yegorova, instagram.com/vitaliyklitschko

Виталий Кличко и Наталья Егорова в разводе три года

Деятель рассказал, что и сегодня общается с бывшей избранницей

В августе 2022 года Виталий Кличко и Наталья Егорова объявили о разводе после 25 лет вместе. На тот момент Наталья много лет жила в Германии, в то время как Виталий строил политическую карьеру в Украине. Со временем их отношения на расстоянии сошли на нет.

О переменах в личной жизни после развода бывшие супруги не говорят публично, однако известно, что между собой они по-прежнему поддерживают связь. Об этом в шоу "Ранок у великому місті" рассказал мэр Киева.

Виталий Кличко отметил, что отношения с Натальей сейчас у него гораздо лучше, чем были до развода. "Общаемся, решаем, понимаем друг друга намного лучше", - поделился он, хоть и детали общения с бывшей супругой раскрывать не стал.

Наталья Егорова личная жизнь - Виталий Кличко рассказал об отношениях с бывшей женой / фото: facebook.com/nataliayegorova26

О персоне: Наталья Егорова Наталья Егорова - бывшая жена политика, мэра Киева и бывшего боксера Виталия Кличко (1996-2022). Певица, инструктор по йоге, фотомодель. Бывшая спортсменка (гимнастика, синхронное плавание). В браке с Кличко родила троих детей - сына Егора-Дэниела (2000), дочь Елизавету-Викторию (2002) и сына Максима-Александра (2005). Живет в Германии.

