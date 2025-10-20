Виталий Кличко признался, как сложились его отношения с бывшей женой

Вкратце:
- Виталий Кличко и Наталья Егорова в разводе три года
- Деятель рассказал, что и сегодня общается с бывшей избранницей
В августе 2022 года Виталий Кличко и Наталья Егорова объявили о разводе после 25 лет вместе. На тот момент Наталья много лет жила в Германии, в то время как Виталий строил политическую карьеру в Украине. Со временем их отношения на расстоянии сошли на нет.
О переменах в личной жизни после развода бывшие супруги не говорят публично, однако известно, что между собой они по-прежнему поддерживают связь. Об этом в шоу "Ранок у великому місті" рассказал мэр Киева.
Виталий Кличко отметил, что отношения с Натальей сейчас у него гораздо лучше, чем были до развода. "Общаемся, решаем, понимаем друг друга намного лучше", - поделился он, хоть и детали общения с бывшей супругой раскрывать не стал.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что Мисс Украина-2023 София Шамия попала в скандал на "Холостяке" уже во время первого выпуска 14 сезона реалити-шоу с Тарасом Цымбалюком в качестве главного героя.
Также внук-беглец Софии Ротару, музыкант Анатолий Евдокименко, рассекретил, где живет сейчас. После побега из страны он "кочевал" по Европе в поисках новой жизни.
Читайте также:
- Гордая мама: Леся Никитюк впервые показала личико крошки-сына
- После объявления о романе: Lida Lee похвасталась нежными поцелуями
- Украинский битмейкер в Канаде взорвал TikTok: его музыка набрала 400 миллионов прослушиваний
О персоне: Наталья Егорова
Наталья Егорова - бывшая жена политика, мэра Киева и бывшего боксера Виталия Кличко (1996-2022). Певица, инструктор по йоге, фотомодель. Бывшая спортсменка (гимнастика, синхронное плавание). В браке с Кличко родила троих детей - сына Егора-Дэниела (2000), дочь Елизавету-Викторию (2002) и сына Максима-Александра (2005). Живет в Германии.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред