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Виктор Павлик рассказал, кто из российских коллег поддержал его во время войны

16 апреля 2022, 22:30

Певец рассказал, что сразу вывез жену.

Павлик, Репяхова
Павлик и Репяхова воспитывают совместного сына / instagram.com/repyahovakate

Украинский певец Виктор Павлик рассказал о том, как выезжал из Киева и кто из российских коллег поддержал его.

Артист обо всем этом рассказал в программе "Зірковий шлях".

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"Я даже подумать себе не мог, что 24 числа начнется война. Жена сразу забила тревогу, что надо спасать ребенка. Буквально в этот день мы собрались как можно быстрее и поехали на Западную Украину", - рассказал Павлик.

Достучаться до российских коллег артист не пробует. С ним же с начала войны связывалось только двое.

"Найти с ними какой-то коннект и сказать "ты плох, ты плоха", я не пытаюсь. Каждому Бог судья. Каждый себе выбирает свое", - объяснил Павлик.

"Алексей Глизин и Коля Трубач. Тем более, Коля украинец. Ну, он давно переехал в Россию, давно переехал в москву. И, конечно, писал мне много. Спрашивал, "как, что ты здоров или все нормально". Ну, конечно, писал, что очень волнуется "за тебя, за украинцев, за родину" и так далее", – рассказал он.

Напомним, ранее Ольга Полякова жестко обратилась к Киркорову за его поддержку Оксаны Марченко и ее беглого мужа Медведчука.

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Виктор Павлик
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