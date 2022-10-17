Виктор Павлик показал редкое фото с единственной дочерью

Виктор Павлик с женой Екатериной Репяховой и сыном Михаилом / instagram.com/viktorpavlik

Народный артист Украины, певец Виктор Павлик в свои 56 лет может похвалиться огромным богатством - у него трое детей (четвертый, сын Павел, скончался два года назад) и двое замечательных внуков.

Из-за войны родственные визиты и семейные посиделки многим украинским пришлось сократить. Тем ценнее кажутся встречи с близкими. Недавно Павлик посетил свою единственную дочь Кристину.

Фотографиями с 35-летней наследницей и ее сыном артист поделился на своей странице в Instagram. "Проведал дочу и внука! ❤️", - пишет Павлик.

Поклонники певца отмечают невероятное сходство между ним и Кристиной. Также они выразили свое восхищение красотой девушки. Особого внимания, конечно, заслужила улыбка самого Павлика: на снимках видно, что артист буквально светится от счастья из-за встречу с родными сердцу людьми.

Виктор Павлик с дочерью Кристиной и внуком / instagram.com/viktorpavlik

Ранее украинская телеведущая Лидия Таран поделилась своей гордостью - показала брата-героя, который сейчас защищает Украину от российских оккупантов.

Также стало известно, что украинская профессиональная теннисистка Элина Свитолина и ее супруг-француз Гаэль Монфис стали родителями в первый раз. У пары родилась дочь. Девочку назвали необычным именем.

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