Единственная дочь Виктора Павлика показала роскошные ножки в леопардовом мини

Единственная дочь Виктора Павлика примерила стильный наряд в День своего рождения / instagram.com/miss_chris_rv

Народный артист Украины, певец Виктор Павлик - богатый папа. У него трое детей (четвертый ребенок - сын Павел, скончался летом 2020 года) и двое внуков.

Кругом его окружают одни мальчишки, правда есть в его семье одна жемчужина - дочь Кристина. Девушка ведет закрытый образ жизни.

Кристина - плод любви Павлика и его второй супруги Светланы. Она живет в городе Ровно и воспитывает сына. Звездный отец характеризует дочь, как непубличную и "очень тихую" девушку.

Однако, несмотря на кроткий нрав, Кристина отличается яркой внешностью. 10 января единственная дочь Павлика отметила 35-летие. Фото с празднования попало в Сеть.

В день своего праздника девушка надела короткое платье с леопардовым принтом и высокие замшевые ботфорты песочного цвета. Лаконичный, стильный образ идеально подчеркнул фигуру горячей брюнетки.

Реклама

Кристина - единственная дочь Виктора Павлика / instagram.com/miss_chris_rv

Читайте такжеТоня Матвиенко показала редкие снимки с 23-летней дочерью от первого брака

Ранее Ани Лорак очаровала фанатов исполнением новогодней песни с дочерью Софией.

Другие интересные новости: