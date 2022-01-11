Единственная дочь Виктора Павлика показала роскошные ножки в леопардовом мини

Знойная красотка очаровала поклонников певца стильным образом.
Народный артист Украины, певец Виктор Павлик - богатый папа. У него трое детей (четвертый ребенок - сын Павел, скончался летом 2020 года) и двое внуков.
Кругом его окружают одни мальчишки, правда есть в его семье одна жемчужина - дочь Кристина. Девушка ведет закрытый образ жизни.
Кристина - плод любви Павлика и его второй супруги Светланы. Она живет в городе Ровно и воспитывает сына. Звездный отец характеризует дочь, как непубличную и "очень тихую" девушку.
Однако, несмотря на кроткий нрав, Кристина отличается яркой внешностью. 10 января единственная дочь Павлика отметила 35-летие. Фото с празднования попало в Сеть.
В день своего праздника девушка надела короткое платье с леопардовым принтом и высокие замшевые ботфорты песочного цвета. Лаконичный, стильный образ идеально подчеркнул фигуру горячей брюнетки.
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