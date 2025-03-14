"Відірватись від землі": Наталья Могилевская упала во время концерта

Вкратце:
- Во время концерта в Полтаве Наталья Могилевская потеряла равновесие и упала
- Видео со своим конфузом звезда самостоятельно выложила в Сеть
Украинская певица и музыкальный продюсер Наталья Могилевская на сцене уже 30 лет. За это время в ее карьере бывали всякие случаи, и она научилась элегантно выходить даже из самых неловких ситуаций.
К примеру, во время недавнего концерта в Полтаве звезда так активно отплясывала на сцене под песню "Я танцювала", что не смогла удержаться на ногах и упала. К счастью, Наталья не пострадала - артисты ее балета помогли ей быстро подняться.
Вставала Могилевская со смехом, и позже сама выложила видео своего падения в TikTok. Со здоровой самоиронией артистка отметила, что так сильно похудела, что уже падает. В комментариях Наталью Могилевскую поддержали поклонники: "Хто не падав, той не піднімався. Наталка дуже гарненька стала і добряче так схудла", "Відриваюсь від землі", "Артист може вийти з будь-яких ситуацій... Браво, впали-встали, посміхнулись... і вперед", "Прикольна та справжня", "Голова обертом" пішла від концерту" и т.д.
Полное видео на канале STARS UA.
За несколько дней до концерта Наталья Могилевская похвасталась в своем блоге, что смогла скинуть целых 15 килограмм. Певица радуется своему достижению, ведь теперь она может надевать концертные наряды времен участия в шоу "Танцы со звездами". Успехи Могилевской также с большим оптимизмом принимают ее поклонники.
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Кто такая Наталья Могилевская?
Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).
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