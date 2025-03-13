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"Пока наслаждаемся": блогерша Таня Пренткович в третий раз стала мамой

Анна Подгорная
13 марта 2025, 14:44
27
Пренткович подарила беглецу Гонковскому еще одного малыша, и уже раскрыла пол младенца.
Таня Пренткович с семьей
Таня Пренткович родила третьего ребенка - подробности и фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tanyaprentkovych

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  • Кого и когда родила Пренткович
  • Какими были роды блогерши

Украинская блогерша-миллионница Таня Пренткович в сентябре 2024 года объявила о третьей беременности. Сегодня стало известно, что в ее семье появился еще один ребенок.

Пренткович опубликовала первые фото из роддома в своем блоге в Instagram, и раскрыла пол младенца - у нее появилась дочь. Девочка родилась 12 марта весом 3.850 кг и ростом 51.5 см. Блогерша отметила, что роды были "фантастически легкими", и пообещала позже поделиться подробностями.

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В комментариях семью Пренткович поздравляют с пополнением: "Красуня! Вітаємо вашу сімʼю", "Ура! Солодка! Вітаємо! Яке щастячко!", "Вітаю, яке щастя! Нехай росте здорова і щаслива, а мамі швидкого відновлення", "Вже видно що красуня. Вітаю", и т.д.

Пренткович с мужем и дочерью
Таня Пренткович родила третьего ребенка - подробности и фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tanyaprentkovych
Таня Пренткович с дочерью
Таня Пренткович родила третьего ребенка - подробности и фото / instagram.com/tanyaprentkovych

Татьяна Пренткович рожала в Португалии, куда выехала вместе с мужем зимой 2024 (Андрей Гонковский сперва выехал в Польшу на мастер-класс, но в Украину решил не возвращаться - прим. редактора). Дочь - третий ребенок для блогерши и второй для ее мужа. С Гонковским Пренткович воспитывает 2-летнего сына Адама и 8-летнего Ивана от первого брака Татьяны.

Таня Пренткович с семьей
Таня Пренткович с мужем и сыновьями / instagram.com/tanyaprentkovych

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Ранее Главред рассказывал о новой карьере Елены Кравец. После ухода из Студии Квартал-95 артистка пробует свои силы в новых творческих направлениях.

Также турецкий бизнесмен и бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу показал, с кем отдыхает в Турции. Спутницу он называет своей "бесконечной любовью".

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Скандал с Пренткович и ее гражданским мужем

В конце января 2024 года Андрей Гонковский отправился в Польшу на благотворительное мероприятие в качестве волонтера, но неожиданно оказался на Мальдивах в компании своей возлюбленной и детей. По мнению самой Пренткович, ей с мужем "можно" выезжать на дорогие курорты, ведь они "делают много хорошего".
В Центре противодействия дезинформации прокомментировали скандал с супругами-блогерами. Там решительно осудили нарратив, что якобы украинцам, поддерживающим военных и гражданских, "разрешается" отдыхать за границей.

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