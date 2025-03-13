"Пока наслаждаемся": блогерша Таня Пренткович в третий раз стала мамой

Пренткович подарила беглецу Гонковскому еще одного малыша, и уже раскрыла пол младенца.

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Таня Пренткович родила третьего ребенка - подробности и фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tanyaprentkovych

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Украинская блогерша-миллионница Таня Пренткович в сентябре 2024 года объявила о третьей беременности. Сегодня стало известно, что в ее семье появился еще один ребенок.

Пренткович опубликовала первые фото из роддома в своем блоге в Instagram, и раскрыла пол младенца - у нее появилась дочь. Девочка родилась 12 марта весом 3.850 кг и ростом 51.5 см. Блогерша отметила, что роды были "фантастически легкими", и пообещала позже поделиться подробностями.

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В комментариях семью Пренткович поздравляют с пополнением: "Красуня! Вітаємо вашу сімʼю", "Ура! Солодка! Вітаємо! Яке щастячко!", "Вітаю, яке щастя! Нехай росте здорова і щаслива, а мамі швидкого відновлення", "Вже видно що красуня. Вітаю", и т.д.

Таня Пренткович родила третьего ребенка - подробности и фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tanyaprentkovych

Таня Пренткович родила третьего ребенка - подробности и фото / instagram.com/tanyaprentkovych

Татьяна Пренткович рожала в Португалии, куда выехала вместе с мужем зимой 2024 (Андрей Гонковский сперва выехал в Польшу на мастер-класс, но в Украину решил не возвращаться - прим. редактора). Дочь - третий ребенок для блогерши и второй для ее мужа. С Гонковским Пренткович воспитывает 2-летнего сына Адама и 8-летнего Ивана от первого брака Татьяны.

Таня Пренткович с мужем и сыновьями / instagram.com/tanyaprentkovych

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