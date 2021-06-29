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Видео солистки Go_A с вареником и в муке набрало миллион просмотров

29 июня 2021, 19:21

Видео с Екатериной Павленко, которое снималось под музыку песни SHUM набирает популярность в Сети.

Екатерина Павленко
Екатерина Павленко / УНИАН

За день до грандфинала Евровидения 2021 на канале Wiwi Jam at Home появилось забавное видео с фронтвумен группы Go-A.

Украинская песня SHUM завоевала симпатии зрителей Евровидения, и даже в финале стала одной из самых высоко оцененных. Не удивительно, что к украинской группе приковано такое внимание.

Ролик, в котором Катерина Павленко в фартухе перемазанная мукой лепит вареники под песню SHUM продолжает покорять пользователе Сети.

За месяц оно собрало миллион просмотров. Тут музыканты испольховали кахон, гитару и контрабас, а танцы фронтвумен с варениками не может оставить никого равнодушным.

В комментариях иностранцы пишут отзыво вроде: "Понимания 0%, танцев 50%, наслаждения -100%", "Катерина небрежно лепит вареники, поет и смотрит в наши души - это совсем другой уровень, я знаю ее всего день, но я одержим этой королевой", "Заходиш посеред ночі на кухню води попить, а там Катерина вареники ліпить і пісні співає", "Если ваша вечеринка не похожа на это, вам даже не нужно приглашать меня туда", - пишут под видео.

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Также музыканты в Instagram написали, что дали каналу небольшео интервью о планах на будущее, и назвали, где у низ будут новые концерты.

"В этом году у нас будут концерты в Литве, Эстонии и Нидерландах, и мы надеемся, что их будет больше. Мы хотим выступать вживую везде, где есть возможность показать людям, насколько мы их любим и насколько прекрасной может быть украинская музыка", - говорится в сообщении.

Напомним, фронтвумен Go-A Катерина Павленко получила всеукраинскую награду за участие в Евровидении 2021.

Певица назвала причину, почему Украине не дали первое место на Евровидении 2021.

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