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Солистка Go-A Катерина Павленко получила всеукраинскую награду за Евровидение

28 мая 2021, 12:19

Фронтвумен группы Go-A приняла награду за выступление на Евровидении 2021.

Катерина Павленко
Катерина Павленко / УНИАН

На Евровидение от Украины в 2021 году поехала группа Gо-A, которая выиграла нацотбор в 2020 году. Жури автоматически продлили их участие на этот год, только песнюб пришлось заменить.

Среди прочих, эксперты выбрали песню Шум, которая в фолк-обработке поразила фанатов из всех стран-участник Евровидения. В результате, Украина стала второй по популярности по телеголосованию на песенном конкурсе.

Вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук вручил солистке Go-A престижную премию "Женщина III тысячелетия". Он отметил, что Екатерина Павленко сумела найти песню, которая понравилась всем, и объединила весь народ.

Как сообщил Руславн Стефанчук в своем Facebook, группа нашла современную песню, которая всем понравилась, и является гордостью для УкраиныЧитайте такжеФронтвумен Go-A призналась, кто больше всего критиковал их выступление на Евровидении

"Она выполнила важную и изначальную миссию в наших сердцах – заставила объединиться. В самой песне были переплетены мотивы современных танцевальных битов, волшебного этнического вокала и мощного гитарного драйва. Всей семьей мы увлекательно смотрели выступление группы Go-A на Евровидении и эта музыка призвала нас к объединению – танцевали как молодое, так и старшее поколение", - написал он в сообщении.

Екатерина Павленко и Руслан Стефанчук
Екатерина Павленко и Руслан Стефанчук / facebook.com/stefanchuk.official/

"Победа Екатерины Павленко доказывает: единственное, чем мы можем соревноваться друг с другом, – это то, кто из нас больше любит и делает для Украины. Я уверен, что для такой талантливой исполнительницы и настоящей патриотки своей Родины участие в Евровидении – это только начало большой книги", – добавил. Руслан Стефанчук.

Напомним, полное видео концерта в финале Евровидения 2021 уже доступно онлайн.

Как известно, Go-A подорвала зал песней Шум в финале Евровидения 2021.

В результате, группа получила высокие баллы за свое выступление.

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