Видео: Шакира ушла со сцены из-за наглого поклонника, который просунул телефон под юбку

Певица Шакира вынуждена была уйти со сцены из-за наглого фаната.

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​​​​Шакиру поставили в неудобное положение / коллаж: Главред, фото: instagram.com/shakira

В сеть попало видео, как певица Шакира попала в неприятную ситуацию, благодаря своему поклоннику.

На видео, которое распространяется по социальным сетям, видно, как Шакира танцует на сцене, радуя своих поклонников. Позже, во время своих фирменных движений бедрами, певица замечает, что мужчина, который стоит в первых рядах, просовывает телефон буквально под юбку артистке.

Кто такая Шакира? Шакира Изабель Мебарак Риполь - колумбийская певица, автор песен, танцовщица, музыкальный продюсер, хореограф и модель, сообщает портал "Википедия". видео дня

Она смущается и старается защитить себя от такого нахального вторжения.

Позже, она спускается в зал и продолжает танцевать уже со зрителями со зрительного зала.

На видео - Шакира и наглый поклонник:

Фанат пытался залезть Шакире под юбку / Скриншот телеграмм

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Недавно Шакира спровоцировала новый слух о романе. Ее вероятным избранником стал популярный 31-летний британский актер и звезда сериала "Эмили в Париже" Люсьен Лависконт.

Ранее также латиноамериканская певица Шакира рассказала о том, как пожертвовала карьерой ради счастливых отношений с футболистом и отцом ее детей Жераром Пике.

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