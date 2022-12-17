Верка Сердючка в прямом эфире Евровидения выкрикнула новую кричалку про Путина

Верка традиционно зажгла перед публикой вместе со своей командой, заставив зрителей танцевать.

Верка Сердючка / УНИАН

В финале Национального отбора на Евровидение 2023 выступила Верка Сердючка.

Артистка вышла на сцену после того, как все участники представили свои конкурсные песни, а линия голосования за них была закрыта.

Сердючка исполнила песню "Є пропозиція".

Невероятный номер подкорил всех зрителей, которые аплодисментами долго не могли отпустить артистку.

Верка традиционно зажгла перед публикой вместе со своей командой, заставив зрителей танцевать.

После своего выступления Сердючка сказала следующее: "Путин, чтоб ты ... Аминь."

Отметим, что Верка Сердючка представляла Украину на Евровидении 2007 с песней Dancing Lasha Tumbai. Тогда наша страна заняла второе место на конкурсе.

Верка Сердючка / скриншот

Кто представит Украину на Евровидении 2023

17 декабря прошел финал Нацотбора, благодаря которому стало известно, кто представит Украину на Евровидении 2023.

За право стать представителем боролись 10 участников, среди которых — Moisei, OY Sound System, Demchuk, Jerry Heil, Fiinka, Krutь, Tember Blanche, Angelina, 2Tone, Tvorchi.

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