УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Верка Сердючка в прямом эфире Евровидения выкрикнула новую кричалку про Путина

17 декабря 2022, 22:01
Верка традиционно зажгла перед публикой вместе со своей командой, заставив зрителей танцевать.
Сердючка
Верка Сердючка / УНИАН

В финале Национального отбора на Евровидение 2023 выступила Верка Сердючка.

Артистка вышла на сцену после того, как все участники представили свои конкурсные песни, а линия голосования за них была закрыта.

Сердючка исполнила песню "Є пропозиція".

Невероятный номер подкорил всех зрителей, которые аплодисментами долго не могли отпустить артистку.

Верка традиционно зажгла перед публикой вместе со своей командой, заставив зрителей танцевать.

После своего выступления Сердючка сказала следующее: "Путин, чтоб ты ... Аминь."

Отметим, что Верка Сердючка представляла Украину на Евровидении 2007 с песней Dancing Lasha Tumbai. Тогда наша страна заняла второе место на конкурсе.

Верка Сердючка
Верка Сердючка / скриншот

Кто представит Украину на Евровидении 2023

17 декабря прошел финал Нацотбора, благодаря которому стало известно, кто представит Украину на Евровидении 2023.

За право стать представителем боролись 10 участников, среди которых — Moisei, OY Sound System, Demchuk, Jerry Heil, Fiinka, Krutь, Tember Blanche, Angelina, 2Tone, Tvorchi.

Читайте также:

Евровидение Верка Сердючка Евровидение-2023
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:07

"Дела совсем плохи": в сети появились новости о Заворотнюк

22:01

Верка Сердючка в прямом эфире Евровидения выкрикнула новую кричалку про ПутинаВидео

21:42

"Умение русских умирать в таком количестве - в этом наша сила": Певцов сделал приятное заявлениеВидео

21:30

Разрушения и последствия невыносимы: появились подробности ракетной атаки по Кривому РогуВидео

21:24

Шокированный Путин признался, что его обманули, рассказывая о слабости украинцев - NYTВидео

Реклама
21:08

Уникальный голос: стало известно, кто представит Украину на Евровидении 2023 в ЛиверпулеВидео

20:48

Враг пытается войти глубоко в тыл: ВСУ назвали самое "горячее" направление на фронтеВидео

20:29

Осадчая жестко прошлась по предательницам Лорак и Байрак

20:22

Будут вражеские атаки: РФ получила новую партию иранских дронов - разведкаВидео

20:16

Шольц оскандалился новым заявлением из-за передачи танков УкраинеВидео

19:21

Оптимистический прогноз на 2023 годмнение

19:12

Хотят начать наступление на Украину: у Зеленского назвали цель визита Путина в БеларусьВидео

19:00

Деньги будут течь рекой: каким знакам Зодиака повезёт уже в январе 2023Видео

18:39

В России опозорили больного Баскова прямо на сценеВидео

17:58

Во время бомбежки Украины 16 декабря Путин срочно встретился с Шойгу и СуровикинымВидео

17:39

Приметы на 19 декабря: какие 5 вещей нельзя делать никому на Святого Николая, чтобы не быть без денегВидео

17:07

"Начнется стрельбище": астролог назвал дату нового штурма на УкраинуВидео

17:04

Путин признался в преступлениях против человечества, его должны судить в Гааге - Минюст ГерманииВидео

16:48

Угроза режиму Путина из-за войны с Украиной: в ЦРУ рассказали о рисках для КремляВидео

16:41

Тактика врага во время ракетных ударов была другой: Арестович рассказал подробностиВидео

Реклама
16:11

50% Киевской области пока без света - КулебаВидео

15:48

Горячая Уэнсдей: Дженна Ортега пришла на ток-шоу в прозрачном платье

15:41

В Украине ударит "дикий" мороз и ворвется шторм: синоптики назвали датуВидео

15:34

Окопы врагу не помогут: ВСУ освободят Крым от оккупантов - ДаниловВидео

15:14

Приметы на 18 декабря: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы весь год быть успешнымВидео

14:43

Не ради забавных видео: почему коты так обожают коробки

14:31

В России заявили о разводе Варум и АгутинаВидео

14:13

Украина рассматривает сценарий нападения России из Беларуси в конце февраля – генерал ВСУВидео

14:02

Безумно вкусно: как быстро засолить селедку на Новый год, бюджетная закуска за 60 гривен - рецептВидео

13:55

"Путин, закончи эту войну": Шольц обратился к российскому диктаторуВидео

13:42

Контроль над ядерным оружием в обмен на гарантии безопасности: в ГУР поставили условие РоссииВидео

13:30

Сантехник станет вашим другом: 6 вещей, которые нельзя смывать в раковину

13:00

Гороскоп на завтра 18 декабря 2022: Стрельцы будут искрить, Весы – планировать, а Овны – мечтать

12:57

Убивал украинцев на Херсонщине и Николаевщине: ВСУ ликвидировали подполковника РФ ЛопинаВидео

12:47

Переговоров с Путиным и нацистской Россией не будет – ЗеленскийВидео

12:09

Путин кусает губы и проглатывает слова: физиогномист объяснил, что не так с диктаторомВидео

12:00

Женский гороскоп на неделю 19-25 декабря: Венера в Козероге не даст расслабиться и мечтатьВидео

11:56

"Бавовна" в оккупированном Крыму: россияне штурмуют Керченский мост, пытаясь сбежать с полуостроваВидео

11:45

Армия Украины планирует освободить Крым и готовится к тяжелому сражению – ЗеленскийВидео

11:25

Невероятная польза квашеной капусты: 4 причины запастись этим чудо-продуктомВидео

Реклама
11:23

"Путин одержим местью": Зеленский оценил угрозу более мощного наступления РФ в 2023 годуВидео

11:18

Семь женских имен, чьи владелицы неразлучны с успехомВидео

11:01

Зеленский готов выйти на ринг и "набить морду" ПутинуВидео

10:41

Путин едет в Минск давить на Лукашенко – ISWВидео

10:32

"Коля, ты обещал": Успенская собралась замуж за Баскова

10:19

Ожидание vs реальность: участница "Холостяка" шокировала видом до "тюнинга"Видео

09:57

Режим Путина ждет крах, если Россия перестанет воевать с Украиной – PoliticoВидео

09:54

Что подарить маме на Новый год-2023: 7 подарков в год Черного Кролика, которые она оценит

09:37

РФ отводит войска из двух городов на Херсонщине – Генштаб ВСУВидео

09:19

Российская ракета убила супругов в Кривом Роге: под завалами обнаружили тело малышаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости телеграмНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023
Синоптик
Погода зимаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять