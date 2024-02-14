Вера Брежнева впервые ответила на хейт за работу и проживание в РФ до войны

Ранее певица предпочитала оставлять комментарии о ее сотрудничестве со страной-оккупантом после 2014 года без внимания.

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Вера Брежнева высказалась про обвинения в проживании и работе в РФ / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ververa

Украинская певица Вера Брежнева до начала полномасштабной войны в Украине долгие годы жила и работала в стране-оккупанте. Однако, когда беда пришла в ее родную страну, она выехала из рф, и посвятила себя волонтерству.

"Поскольку тогда, с самого начала, я была в Италии, первое, что я сделала, нашла ближайший состав гуманитарной помощи и пошла туда помогать. Мы с мамой работали там с утра до вечера с другими женщинами. И таким образом чувствовали себя частью большой-большой семьи, в которой все помогают друг другу, которая поддерживает свою страну в столь трудное время. Я больше ничего не помню об этом периоде. Боль, слезы, грусть, страх и волонтерство", - поделилась эмоциями артистка в интервью для издания Elle.

Многие и сегодня критикуют Брежневу и других артистов за сотрудничество со страной на болотах до 2022 года. На обвинения Вера старается реагировать философски, ведь главным для нее остается тот факт, что она остается с Украиной и поддерживает ее в такие темные времена.

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"Как уже стало понятно, артисты - это только вершина айсберга, которая вот так была на две страны. Но поскольку мы у всех перед глазами, то, конечно, легче всего что-то говорить нам. И это происходит только в интернете, в жизни я встречаю людей, с которыми мы поддерживаем друг друга, а в соцсетях – писали, пишут и будут писать. Для меня важнее всего, что в трудное время я со своей страной сердцем и душой. Для меня это важно. Я сделала и делаю, что могу. Только с собой мне просыпаться каждое утро и смотреть себе в глаза в зеркале. Со своей совестью я чиста", - убежденно заявляет Вера Брежнева.

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