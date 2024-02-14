УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Вера Брежнева впервые ответила на хейт за работу и проживание в РФ до войны

Анна Подгорная
14 февраля 2024, 13:05
Ранее певица предпочитала оставлять комментарии о ее сотрудничестве со страной-оккупантом после 2014 года без внимания.
Вера Брежнева
Вера Брежнева высказалась про обвинения в проживании и работе в РФ / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ververa

Украинская певица Вера Брежнева до начала полномасштабной войны в Украине долгие годы жила и работала в стране-оккупанте. Однако, когда беда пришла в ее родную страну, она выехала из рф, и посвятила себя волонтерству.

"Поскольку тогда, с самого начала, я была в Италии, первое, что я сделала, нашла ближайший состав гуманитарной помощи и пошла туда помогать. Мы с мамой работали там с утра до вечера с другими женщинами. И таким образом чувствовали себя частью большой-большой семьи, в которой все помогают друг другу, которая поддерживает свою страну в столь трудное время. Я больше ничего не помню об этом периоде. Боль, слезы, грусть, страх и волонтерство", - поделилась эмоциями артистка в интервью для издания Elle.

Многие и сегодня критикуют Брежневу и других артистов за сотрудничество со страной на болотах до 2022 года. На обвинения Вера старается реагировать философски, ведь главным для нее остается тот факт, что она остается с Украиной и поддерживает ее в такие темные времена.

видео дня

"Как уже стало понятно, артисты - это только вершина айсберга, которая вот так была на две страны. Но поскольку мы у всех перед глазами, то, конечно, легче всего что-то говорить нам. И это происходит только в интернете, в жизни я встречаю людей, с которыми мы поддерживаем друг друга, а в соцсетях – писали, пишут и будут писать. Для меня важнее всего, что в трудное время я со своей страной сердцем и душой. Для меня это важно. Я сделала и делаю, что могу. Только с собой мне просыпаться каждое утро и смотреть себе в глаза в зеркале. Со своей совестью я чиста", - убежденно заявляет Вера Брежнева.

Ранее украинский певец, комик и волонтер Владимир Дантес показал смешной диалог с крошкой-сыном Даши Кацуриной про маму - детская непосредственность двухлетнего Ивана умилила Сеть.

Также звезда "Киборгов", известный актер Вячеслав Довженко, впервые после развода рассказал о новом романе. Артист раскрыл подробности личной жизни с избранницей.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
шоу-бизнес Вера Брежнева новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Ситуация в Авдеевке резко меняется: ВСУ готовят запасные логистические пути

Ситуация в Авдеевке резко меняется: ВСУ готовят запасные логистические пути

13:19 Украина
"Самая горячая точка фронта": в ВСУ рассказали, куда враг бросил основные силы

"Самая горячая точка фронта": в ВСУ рассказали, куда враг бросил основные силы

12:15 Украина
Касьянов - о революции дронов в военном деле: "Украине надо срочно менять подходы"

Касьянов - о революции дронов в военном деле: "Украине надо срочно менять подходы"

12:00 Эксклюзивы
Все главные новости

Популярное

Что нельзя клеить суперклеем: простые советы, которые должен знать каждый 11260

Что нельзя клеить суперклеем: простые советы, которые должен знать каждый

В Украину врывается почти 7-бальная магнитная буря: как долго она продлится 8639

В Украину врывается почти 7-бальная магнитная буря: как долго она продлится

Самые большие потери за сутки с начала года: Тарнавский о ситуации на фронте 8418

Самые большие потери за сутки с начала года: Тарнавский о ситуации на фронте

Нет возможностей удерживать Авдеевку : ВСУ получили мощное подкрепление - спикер 110-й ОМБр 6317

"Нет возможностей удерживать Авдеевку": ВСУ получили мощное подкрепление - спикер 110-й ОМБр

Последние новости

14:14

Яркие конкурсы и новый капитан: когда смотреть премьеру нового сезона "Я люблю Україну" на ТЕТ

14:07

"Большинство моряков погибли": в ГУР подтвердили уничтожение судна "Цезарь Куников"

14:03

Зачем класть мел в холодильник: секрет опытных хозяек

13:47

MamaRika рассказала про свой ЛГБТ-опыт: "Не против повторить"

13:19

Ситуация в Авдеевке резко меняется: ВСУ готовят запасные логистические пути

Касьянов - о революции дронов в военном деле: "Украине надо срочно менять подходы"Касьянов - о революции дронов в военном деле: "Украине надо срочно менять подходы"
13:13

Денисенко умилила фанатов тем, как муж-воин поздравил ее с Днем святого Валентина

13:10

"Инициатива" Трампа о помощи Украине: республиканцы с ним поговорили, детали

13:05

Вера Брежнева впервые ответила на хейт за работу и проживание в РФ до войны

12:54

Почему нельзя нервничать беременным: как справиться со стрессами и избежать последствийВидео

Реклама
12:44

Колонна сгорела дотла: ВСУ устроили огненный "сюрприз" оккупантам под Авдеевкой

12:15

"Самая горячая точка фронта": в ВСУ рассказали, куда враг бросил основные силы

12:15

Нужно найти собаку в куче листьев за 9 секунд: справятся только самые умные

12:13

Дмитрий Ступка женится: актер беглец-раскрыл подробности свадьбы

12:00

Убийство украинского баскетболиста в Германии: стали известны новые детали

11:53

Приказал выбросить из окна: Максакова рассказала, как Путин избавился от поклонника КабаевойВидео

11:49

Армия Украины потопила БДК Цезарь Куников: у Путина сделали первое заявление

11:39

Дженнифер Лопес намекнула на окончание карьеры

11:37

В ВМС ВСУ прокомментировали ликцидацию БДК Цезарь Куников

11:23

Почему арабика лучше робусты: чем отличаются два популярных сорта кофе

11:22

Польша перекрывает границу с Украиной: что случилось

Реклама
11:13

Вера Брежнева умилила фанатов редким фото с мамой и тремя сестрами

10:52

Конгрессвумен Спартц из Украины не читала и не поддержит закон о $60 млрд для Киева

10:46

"В Кремле удивились": политтехнолог назвал угрозу, которой испугался режим ПутинаВидео

10:39

"Бои в старой части города": в ГВА раскрыли детали о ситуации в Авдеевке

10:22

Magura уничтожила "Цезаря": в ГУР раскрыли подробности атаки на корабль РФ в КрымуВидео

10:06

"Младенца похоронили вместе с мамой": история семьи, которую РФ сожгла заживо в Харькове

09:56

Кабаевой больше нет: СМИ узнали о новой любовнице ПутинаВидео

09:48

Мирные переговоры с Украиной: в разведке Эстонии отреагировали на заявления РФ

09:34

Украина уничтожила российский корабль Цезарь Куников в Крыму: в ВСУ раскрыли деталиВидео

09:13

РФ имеет численное преимущество: Сырский рассказал о сложной ситуации на фронте

08:45

В Сенате США придумали, как обойти отказ Джонсона голосовать за помощь Украине – Politico

08:40

Гороскоп на завтра 15 февраля 2024: Водолей - назревают перемены, Рыбам - важный звонок

08:38

Потерянное время: о разорванных "нейронных связях" в управлении ВСУмнение

08:32

Что означает "цмулити" и "гайнувати": языковед объяснил колоритные словаВидео

08:29

Бойцы ГУР сокрушили БДК РФ Цезарь Куников в Крыму, корабль затонул – УП

07:49

Республиканец Джонсон не будет выносить помощь Украине на рассмотрение Конгресса - NYT

07:35

Нужно найти спрятанного человека за 4 секунды: сложная загадка для самых сообразительных

07:34

В Крыму прогремели взрывы: поражен десантный корабль войск РФ – соцсетиВидео

07:30

РФ нападет на страны Балтии и получит по зубам: астролог предсказал крах плана МосквыВидео

07:28

Эстония скоро может закрыть границы с Россией: в чем причина

Реклама
06:45

РФ ударила по больнице и жилому дому в Селидово: под завалами - люди, в том числе и ребенокФотоВидео

06:30

Почему в Украине не создали собственное дальнобойное оружие?мнение

05:30

Беглец Арестович отметился новым бредом об Украине: "приплел" Путина и гороскоп

05:30

Головоломка для тех, у кого прекрасное зрение: надо найти букву E за 6 секунд

05:00

После слухов об уходе со службы: Виталий Козловский записал видеообращение

04:30

РФ может переключиться на другую область в случае неудач на Донетчине и Луганщине – Черник

03:45

Газон будет густым и зеленым: как правильно вычесывать его весной

03:20

Угроза окружения Авдеевки: названы три "дороги жизни" для ВСУ

02:55

"Благодаря мне заработала много денег": путинист Трамп попер буром на Тейлор Свифт

01:38

Необходимо "сверхзвуковое зрение", чтобы найти змею: головоломка на скорость

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Гороскоп
Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтра
Лайфхаки
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять