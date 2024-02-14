Вера Брежнева умилила фанатов редким фото с мамой и тремя сестрами

Певица Вера Брежнева показала редкое фото с мамой и родными сестрами и рассекретила, где и с кем встретит День влюбленных.

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Вера Брежнева выложила фото вместе с мамой и сестрами / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Известная поп-певица Вера Брежнева (и бывшая участница легендарного герлз-бенда "ВИА Гра" впервые за долгое время показала в Instagram фото с мамой и тремя родными сестрами.

Фолловеры задали певице немало интересных вопросов, среди которых было много о ее планах на День святого Валентина. Брежнева, которая в прошлом году подтвердила развод с композитором Константином Меладзе, призналась, как проведет праздник. Оказалось, артистка будет находиться в самолете, ведь будет лететь в Казахстан.

"Буду лететь в Казахстан, мечтать в небе и дарить улыбки всем вокруг", — ответила артистка.

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Кроме вопросов, Брежневой также написали и пожелания, в частности, чтобы рядом с ней всегда были светлые люди. Вера дала понять, что такие в ее окружении уже есть – это мама и три родных сестры. В подтверждение своих слова певица выложила совместное семейное фото.

Напомним, ранее украинский певец, комик и волонтер Владимир Дантес и его возлюбленная, дизайнер и бизнесвумен Даша Кацурина, сообщили о пополнении в семье.

Также тяжелобольная украинская актриса Екатерина Тышкевич в романтичном настроении показала редкие фото со свадьбы с Валентином Томусяком. Совсем недавно артисты отпраздновали первую круглую дату.

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