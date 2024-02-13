УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Вера Брежнева призналась, как пережила расставание с Константином Меладзе

Анна Подгорная
13 февраля 2024, 19:06
Экс-ВиаГра поделилась "мантрой", которая могла бы облегчить боль от разрыва отношений.
Вера Брежнева
Вера Брежнева рассказала, как восстановиться после расставания / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ververa

Украинская певица Вера Брежнева и музыкальный продюсер Константин Меладзе были вместе с 2015 года. Осенью 2023 года артистка подтвердила расставание с мужем.

Слухи про их развод до этого ходили больше года, однако эксы упорно молчали об этом до тех пор, пока Брежнева не смогла говорить про разрыв открыто. Поклонники не стали частью ее страданий о разрушенном браке, однако Вера все же сообщила им, что для нее это был очень тяжелый период.

Зато теперь певица открыто делится своим опытом того, как пережить расставание. В Instagram-сторис она дала подписчику полезный совет, которому, вероятно, следовала и сама, когда расходилась с Меладзе.

видео дня

"Фокус на себе. Своей жизни. Полюбить себя. Стать себе лучшим партнером, интересным, счастливым. Двигаться вперед. Жить. Исполнять отложенные мечты и желания", - пишет Вера Брежнева. Также артистка отметила, что крайне важно избавиться от одной из главных ловушек разрыва - жить воспоминаниями и ностальгией. По мнению певицы важнее сосредоточиться на будущем.

брежнева про расставание
Вера Брежнева рассказала, как восстановиться после расставания / instagram.com/ververa

Ранее украинский певец, комик и волонтер Владимир Дантес и его возлюбленная, дизайнер и бизнесвумен Даша Кацурина, сообщили о пополнении в семье.

Также тяжелобольная украинская актриса Екатерина Тышкевич в романтичном настроении показала редкие фото со свадьбы с Валентином Томусяком. Совсем недавно артисты отпраздновали первую круглую дату.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
шоу-бизнес Вера Брежнева новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

ВСУ перешли к оборонной операции: Сырский рассказал о новом этапе войны

ВСУ перешли к оборонной операции: Сырский рассказал о новом этапе войны

19:49 Украина
В Украину сунет погода с аномальными температурами: где будет теплее всего

В Украину сунет погода с аномальными температурами: где будет теплее всего

19:29 Синоптик
Боррель: эти месяцы будут решающими, РФ пойдет в новое наступление уже в марте

Боррель: эти месяцы будут решающими, РФ пойдет в новое наступление уже в марте

19:14 Украина
Все главные новости

Популярное

Яд не нужен: как навсегда избавиться от мышей в доме и во дворе 26009

Яд не нужен: как навсегда избавиться от мышей в доме и во дворе

Все очень быстро закончится : экс-полковник КГБ назвал цель Путина в войне 13594

"Все очень быстро закончится": экс-полковник КГБ назвал цель Путина в войне

Гороскоп на завтра 14 февраля 2024: Стрелецов подведет здоровье, Рыбам - повышение 11258

Гороскоп на завтра 14 февраля 2024: Стрелецов подведет здоровье, Рыбам - повышение

Кому улыбнется удача в 2024 году: три знака зодиака станут успешными, как никогда 8814

Кому улыбнется удача в 2024 году: три знака зодиака станут успешными, как никогда

Последние новости

19:54

Польские фермеры готовят полную блокаду границы с Украиной

19:49

ВСУ перешли к оборонной операции: Сырский рассказал о новом этапе войны

19:48

Как правильно заряжать Айфон: простые способы сохранить смартфон в целостиВидео

19:29

В Украину сунет погода с аномальными температурами: где будет теплее всего

19:14

Боррель: эти месяцы будут решающими, РФ пойдет в новое наступление уже в марте

Розумный: РФ рискует потерять земли – могут появиться Южнорусский край и Кубанское герцогствоРозумный: РФ рискует потерять земли – могут появиться Южнорусский край и Кубанское герцогство
19:14

Лунный календарь на 14 февраля: что принесет много счастья в этот день

19:10

У Путина в голове уже идет Третья мироваямнение

19:06

Вера Брежнева призналась, как пережила расставание с Константином Меладзе

18:41

Сырский назвал "прорывное" оружие на фронте и сравнил потери Украины и РФВидео

Реклама
18:39

Гельман рассказал, при каком условии начнется раскол в РФ

18:37

Что нельзя клеить суперклеем: простые советы, которые должен знать каждый

18:36

Когда удобрять газон после зимы: двор поразит своим видом веснойВидео

18:29

"Цена бездействия": Байден обратился к Палате представителей из-за Украины

18:00

Эксперт по садоводству рассказала, как навсегда избавиться от сорняков

17:54

Трамп снова набросился на НАТО из-за Украины: сделал скандальное заявление

17:51

Взорвали ЗРК Бук РФ, оккупанты считают потери: детали "бавовны" под МариуполемФото

17:40

"Друзья Украины работают": в ГУР прокомментировали пожар на заводе "МиГ" в Москве

17:29

Вступление Украины в НАТО после саммита в июле: в США раскрыли планы Альянса

17:23

"Она меня раздражает": Приходько захейтила психолога Наталью Холоденко

16:59

Некоторым людям в Украине уже с весны повысят пенсии на тысячу грн: кому повезет

Реклама
16:51

Путин вдвое увеличит войска у границ с НАТО, растет угроза Третьей мировой – СМИ

16:47

СМИ выяснили, как Starlink попадают на фронт к русским

16:43

Фейк о "потерях" ВСУ у Селидово: бригадный генерал разнес ИПСО россиян

16:33

Лопес за громадные деньги спела и сплясала в Дубае в окружении путинистов

16:20

Почему нельзя промывать макароны: секрет, который знают не все

16:20

РФ может воевать без производства техники 3 года: в Reuters объяснили детали

16:09

Максим Галкин показал редкий отдых с 10-летними близнецами от Аллы ПугачевойВидео

15:59

ВСУ укрепляют плацдарм в Крынках: морпехи подняли еще один флаг УкраиныВидео

15:58

"Нет возможностей удерживать Авдеевку": ВСУ получили мощное подкрепление - спикер 110-й ОМБр

15:49

В Кремле испугались выпускать Путина на дебаты и придумали нелепую отговорку

15:47

Украинская актриса откровенно рассказала, почему колеблется стать матерью

15:46

Появилась реакция Зеленского на решение Сената США о помощи Украине

15:24

Ночует у нее: Тома Круза и российскую модель таки уличили в отношениях

15:10

"Не поможет Украине": Маск зашкварился скандальным заявлением о войне и о Путине

14:59

Как удалить стойкие пятна с ковра с помощью пива: результат удивит

14:59

Самые большие потери за сутки с начала года: Тарнавский о ситуации на фронте

14:56

Польский министр извинился за высыпанное зерно, но обвинил Украину в "эмоциональности"

14:54

"Поощрение агрессии РФ против НАТО": республиканцы разнесли заявление Трампа

14:34

"Может длиться годами": немецкий эксперт назвал несколько сценариев продолжения войны

14:07

Димопулос увидела "другой уровень правды" после семинара у россиянина

Реклама
13:59

До войны 10 лет: Россия наращивает войска на границах с НАТО - разведка Эстонии

13:59

Легко и быстро: повар рассказал, как приготовить идеальные блины на Масленицу

13:57

"Они должны находить работу": каких переселенцев оставят без выплат с 1 марта

13:42

Церковный праздник 14 февраля: стрижку и маникюр нужно отложить

13:37

Как понять, что кот вас любит: подает необычные знакиВидео

13:28

Любовник-альфонс предательницы Ани Лорак высказался про их роман

13:16

Там делают самолеты, из которых РФ бьет по Украине: в Москве горит завод МиГВидео

13:06

Могут ли войска РФ нанести массированный удар 24 февраля: в ВСУ объяснили ситуацию

12:58

Помощь Украине от США на $60 млрд: Сенат окончательно поддержал законопроект

12:46

Что можно сделать из пятилитровой баклажки: 5 поделок, которые упростят жизнь

Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять