Вера Брежнева призналась, как пережила расставание с Константином Меладзе

Экс-ВиаГра поделилась "мантрой", которая могла бы облегчить боль от разрыва отношений.

https://stars.glavred.info/vera-brezhneva-priznalas-kak-perezhila-rasstavanie-s-konstantinom-meladze-10541471.html Ссылка скопирована

Вера Брежнева рассказала, как восстановиться после расставания / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ververa

Украинская певица Вера Брежнева и музыкальный продюсер Константин Меладзе были вместе с 2015 года. Осенью 2023 года артистка подтвердила расставание с мужем.

Слухи про их развод до этого ходили больше года, однако эксы упорно молчали об этом до тех пор, пока Брежнева не смогла говорить про разрыв открыто. Поклонники не стали частью ее страданий о разрушенном браке, однако Вера все же сообщила им, что для нее это был очень тяжелый период.

Зато теперь певица открыто делится своим опытом того, как пережить расставание. В Instagram-сторис она дала подписчику полезный совет, которому, вероятно, следовала и сама, когда расходилась с Меладзе.

видео дня

"Фокус на себе. Своей жизни. Полюбить себя. Стать себе лучшим партнером, интересным, счастливым. Двигаться вперед. Жить. Исполнять отложенные мечты и желания", - пишет Вера Брежнева. Также артистка отметила, что крайне важно избавиться от одной из главных ловушек разрыва - жить воспоминаниями и ностальгией. По мнению певицы важнее сосредоточиться на будущем.

Вера Брежнева рассказала, как восстановиться после расставания / instagram.com/ververa

Ранее украинский певец, комик и волонтер Владимир Дантес и его возлюбленная, дизайнер и бизнесвумен Даша Кацурина, сообщили о пополнении в семье.

Также тяжелобольная украинская актриса Екатерина Тышкевич в романтичном настроении показала редкие фото со свадьбы с Валентином Томусяком. Совсем недавно артисты отпраздновали первую круглую дату.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.