Вера Брежнева оформляет гражданство другой страны

Вера Брежнева / instagram.com/ververa/

Российская блогерша Алена Жужа сообщила о том, что украинская певица, которая не поддержала жесткое нападения россии на Украину, решила оформить гражданство Италии.

По информации Стархит, звезда проживает в курортном итальянском городе Форте-деи-Марми вместе со своим мужем Константином Меладзе.

Отметим, что ранее стало известно о том, что Константин Меладзе теперь живет не только с Верой Брежневой. Рядом с ним теперь проживает и его бывшая супруга Яна Сумм.

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Мать троих детей композитора, с которой он развелся в 2013 году, переехала жить в Италию.