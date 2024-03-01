Ведущая жестко ответила Олегу Скрипке, который считает, что артисты - "далеки от войны"

Скрипка также назвал себя "баянистом", который не может корректно высказываться по поводу мобилизации.

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Олег Скрипка навал себя простым баянистом / Коллаж Главред, фото Instagram/ o.skrypk

Украинская ведущая Ольга Немцева поставила на место музыканта Олега Скрипку, который во время интервью, пытался убедить ее, что артисты далеки от войны

В частности, 59-летний артист также пытался оправдаться, что "война не тотальная", а тех, кто не хочет воевать, можно отпускать из страны за донат.

Скрипка также назвал себя "баянистом", который не может корректно высказываться по поводу мобилизации, но ведущая возразила, что мало кто из героев ВСУ были профессиональными воинами до вторжения террористической России.

"У нас война тяжелая, но не так тотальная, что нам 100% мужчин нужно. Если чувак хочет сбежать и он не мотивирован, то какой из него воин будет?.. Нужно сделать систему, чтобы он не военкомату или пограничнику бабки платил, а пусть сделает донат – и может уезжать. Политика запрета никогда не работала", - добавил Скрипка, пытаясь доказать ведущей, что она пытается манипулировать.

Кто такой Олег Скрипка Олег Скрипка - украинский рок-музыкант-мультиинструменталист и общественный деятель, актёр, вокалист, автор песен, лидер группы "Вопли Видоплясова". Заслуженный артист Украины. По данным Википедии, артист родился в городе Ходжент в Таджикистане в семье украинских переселенцев (отец - врач, мама - воспитатель детского сада). Прожил в среднеазиатской республике почти восемь лет. В 1972 году семья переехала в Кировск Мурманской области. В 1986 году окончил Киевский политехнический институт. Скрипка уделяет мнрого времени популяризации украинского языка и украинского фольклора. Был вдохновителем фестиваля "Рок-Січ". Придумал и реализовал серьезный культурный проект - этнофестиваль "Країна мрій". Ведет активную борьбу с аудио-пиратством.

На видео - скандальное интервью Скрипки:

Скрипка оксандалился во время интервью / Сриншот

Скрипка также попытался уйти от неприятной темы и сказал, что он простой баянист, который не может рассуждать о таких серьезных вопросах, как мобилизация.

"Баянист – гражданин, избиратель и баянисты сейчас на фронте. У нас нет четкого разделения. Вчера ты варил кофе профессионально, а сегодня ты профессиональный штурмовик", – отрезала телеведущая Немцева.

Напомним, ранее Олег Скрипка заявил, что если будет необходимость идти на фронт защищать Украину, то он не останется в стороне. В то же время, Скрипка говорит, что от него сейчас больше пользы сейчас в тылу.

Ранее Скрипка также сделал исключение и на своей Instagram-странице показал заметно подросших старший сыновей-красавцев.

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