Ведущая 1+1 Наталья Островская впервые показала дочь-красотку - мамину копию

Островская перестала скрывать лицо полугодовалой Агаты.

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Наталья Островская дочь - Островская показала лицо Агаты / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nataliostrovska

Журналистка и ведущая 1+1 Наталья Островская в ноябре родила дочь, которую назвала Агатой. Недавно девочке исполнилось 6 месяцев и она прошла обряд крещения.

Фотографией с этого важного события ведущая поделилась в своем блоге в Instagram. Островская впервые показала лицо малышки.

Оказалось, что Агата растет копией своей известной мамы. Для сравнения журналистка показала и свое детское фото в том же возрасте, в каком сейчас ее дочь.

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В комментариях подписчики Натальи Островской отмечают поразительное сходство мамы и дочки: "Дуже схоже! Дві квіточки!", "Красуні", "Обидві неймовірні красуні", "Дуже схожі. Ростіть здорові і щасливі!", "Копія!!! Дві красуні!", и т.д.

Наталья Островская дочь - Островская показала лицо Агаты / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nataliostrovska

Кто такая Наталья Островская? Наталья Островская - украинская ведущая и журналистка. Работает на телеканале 1+1 Украина, ведет телемарафон "Єдині новини". В ноябре 2023 года впервые стала матерью. Личность мужа и отца ее ребенка ведущая скрывает.

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