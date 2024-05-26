УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Ведущая 1+1 Наталья Островская впервые показала дочь-красотку - мамину копию

Анна Подгорная
26 мая 2024, 17:02
49
Островская перестала скрывать лицо полугодовалой Агаты.
Наталья Островская с дочерью
Наталья Островская дочь - Островская показала лицо Агаты / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nataliostrovska

Журналистка и ведущая 1+1 Наталья Островская в ноябре родила дочь, которую назвала Агатой. Недавно девочке исполнилось 6 месяцев и она прошла обряд крещения.

Фотографией с этого важного события ведущая поделилась в своем блоге в Instagram. Островская впервые показала лицо малышки.

Оказалось, что Агата растет копией своей известной мамы. Для сравнения журналистка показала и свое детское фото в том же возрасте, в каком сейчас ее дочь.

видео дня

В комментариях подписчики Натальи Островской отмечают поразительное сходство мамы и дочки: "Дуже схоже! Дві квіточки!", "Красуні", "Обидві неймовірні красуні", "Дуже схожі. Ростіть здорові і щасливі!", "Копія!!! Дві красуні!", и т.д.

Наталья Островская с дочерью
Наталья Островская дочь - Островская показала лицо Агаты / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nataliostrovska

Кто такая Наталья Островская?

Наталья Островская - украинская ведущая и журналистка. Работает на телеканале 1+1 Украина, ведет телемарафон "Єдині новини". В ноябре 2023 года впервые стала матерью. Личность мужа и отца ее ребенка ведущая скрывает.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее украинская певица Ирина Билык показала, как она выглядит без макияжа. Поклонники были удивлены бьюти-преображением популярной артистки, которая стала похожей на Алину Гросу.

Также alyona alyona проигнорировала Jerry Heil на мероприятии. Артистки вместе заняли третье место на Евровидении-2024, но после музыкального конкурса сильно отдалились.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

В Грузии объявили о планах по Абхазии и Южной Осетии: заявление премьера

В Грузии объявили о планах по Абхазии и Южной Осетии: заявление премьера

17:42 Мир
Бывшее оружие РФ для ВСУ: Британия тайно вооружает Украину – The Sunday Times

Бывшее оружие РФ для ВСУ: Британия тайно вооружает Украину – The Sunday Times

17:34 Мир
Страны НАТО могут перебросить войска в Украину: СМИ узнали сценарий и условия

Страны НАТО могут перебросить войска в Украину: СМИ узнали сценарий и условия

16:52 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

В Украине будут иначе платить пенсии и субсидии: что изменится 7100

В Украине будут иначе платить пенсии и субсидии: что изменится

Гороскоп на завтра 27 мая: Ракам - приключения, Рыбам - важный звонок, который пригодится 4093

Гороскоп на завтра 27 мая: Ракам - приключения, Рыбам - важный звонок, который пригодится

Поймали 7 клещей : новая любовница Путина угодила в конфуз 2939

"Поймали 7 клещей": новая "любовница" Путина угодила в конфуз

Язык можно сломать: какое самое длинное слово в украинском языке - 30 букв 2053

Язык можно сломать: какое самое длинное слово в украинском языке - 30 букв

Последние новости

17:42

В Грузии объявили о планах по Абхазии и Южной Осетии: заявление премьера

17:34

Бывшее оружие РФ для ВСУ: Британия тайно вооружает Украину – The Sunday Times

17:33

В дом придет достаток и богатство: куда нужно поставить чашку с монетами - приметы

17:02

Ведущая 1+1 Наталья Островская впервые показала дочь-красотку - мамину копию

16:52

Страны НАТО могут перебросить войска в Украину: СМИ узнали сценарий и условия

Война на Тайване. Грозит ли миру новый вооруженный конфликт и чего ждать УкраинеВойна на Тайване. Грозит ли миру новый вооруженный конфликт и чего ждать Украине
16:42

"Полномасштабные боевые действия": пограничники оценили угрозу наступления РФ на Сумщине

16:24

Любовный гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня: Девам - влечение, Ракам - знакомство

16:19

Удары Украины оружием США по РФ: у Байдена отреагировали на инициативу

16:00

Кум и бывший бойфренд Насти Каменских жестко раскритиковал Потапа

Реклама
15:56

ВСУ сдержали штурм РФ на Харьковщине: в британской разведке раскрыли детали

15:40

Языковой омбудсмен пояснил, накажут ли Сердючку за концерт с русскими песнями

15:31

ВСУ готовы уничтожить установки, которыми РФ бьет по Харькову: названо условие

15:27

Есть конкретные успехи: ВСУ выбивают оккупантов на севере Харьковщины - комбат

15:16

Финансовый гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня: кому суждено разбогатеть

14:50

Милевский впервые показал фанатам свою новую девушку

14:47

ВСУ зашли на мощные рубежи и выбивают россиян: подполковник назвал направление

14:36

Язык можно сломать: какое самое длинное слово в украинском языке - 30 буквВидео

14:17

Источники сообщили, что Кейт Миддлтон не появится на публике еще долгое время

14:15

Почему Китай бряцает оружием возле Тайванямнение

14:14

"Сердцем с Харьковом": Галкин осудил РФ и показал жертву трагедии в "Эпицентре"Фото

Реклама
13:51

Комбинированный удар ракетами и дронами: в ВСУ назвали цели атак РФ по Украине

13:43

Гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня: Тельцам - трудности, Львам - выпадет шанс

12:51

К чему снится свадьба: какие радости и какие беды сулят сны о бракеВидео

12:49

Штурм на Харьковщине остановлен: РФ атакует на пяти направлениях – Генштаб

12:47

Настоящий магнит для вредителей: как избавиться от жуков без химии - лучшие методыВидео

12:06

Почему не получается похудеть: Анита Луценко рассказала о главных ошибках

12:02

"Я сказал ему в Швейцарии": Байден сделал новое резкое заявление о Путине

11:45

У РФ максимальные потери: тысячи россиян уничтожены вместе с техникой

11:07

РФ собирает новую группировку войск на границе: Зеленский обратился к мировым лидерам

10:46

Дженнифер Лопес постигла cвежая громадная неудача: что произошло

10:13

Не было шанса на успех: в ISW оценили провал российского наступления на Харьковщине

10:11

Сколько стажа минимально нужно для пенсии: как правильно посчитать

09:55

Гороскоп Таро на неделю с 27 мая по 2 июня: Козерогам - сюрприз, Девам - успех

09:27

Обстрелы только усилятся: в ISW назвали цель российских ударов по Харькову

09:23

Гороскоп на завтра 27 мая: Ракам - приключения, Рыбам - важный звонок, который пригодится

09:21

"Гарний хлопчик": Иван Дорн угодил в очередной скандал с русским языкомВидео

08:45

РФ атаковала Украину "Кинжалами" и десятками "Шахедов": сколько целей удалось сбить

08:28

Обновление данных в ТЦК: когда и за что может задержать полиция - объяснение юриста

07:52

Взрывы в Староконстантинове: в Воздушных силах озвучили детали ночного ракетного удара

06:48

Путин может готовить атаку на одну из стран НАТОмнение

Реклама
05:53

Сможет ли Путин "взять" Харьков: журналист оценил риски

04:10

"Поймали 7 клещей": новая "любовница" Путина угодила в конфуз

03:37

Новый массированный удар по Украине: куда РФ запустила рой ракет и где звучали взрывы

03:30

Нужен всего один продукт: 4 шага, чтобы отбелить одежду от желтизны

02:20

4 запрета, которые нельзя нарушать 26 мая: важные приметы дня

01:30

"Европа поможет живой силой": неожиданный сценарий переброски войск в Украину

01:00

РФ подняла в небо стратегические бомбардировщики Ту-22м3: когда возможен обстрел

00:19

"Работники и посетители": следователи назвали количество пропавших без вести в ХарьковеФотоВидео

25 мая, суббота
23:57

Зеленский заявил, что Китай должен защищать Украину и раскрыл детали

23:55

Российский оккупант-музыкант свалился с инсультом на фронте

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять