Ведущая 1+1 Наталья Островская впервые показала дочь-красотку - мамину копию

Журналистка и ведущая 1+1 Наталья Островская в ноябре родила дочь, которую назвала Агатой. Недавно девочке исполнилось 6 месяцев и она прошла обряд крещения.
Фотографией с этого важного события ведущая поделилась в своем блоге в Instagram. Островская впервые показала лицо малышки.
Оказалось, что Агата растет копией своей известной мамы. Для сравнения журналистка показала и свое детское фото в том же возрасте, в каком сейчас ее дочь.
В комментариях подписчики Натальи Островской отмечают поразительное сходство мамы и дочки: "Дуже схоже! Дві квіточки!", "Красуні", "Обидві неймовірні красуні", "Дуже схожі. Ростіть здорові і щасливі!", "Копія!!! Дві красуні!", и т.д.
Кто такая Наталья Островская?
Наталья Островская - украинская ведущая и журналистка. Работает на телеканале 1+1 Украина, ведет телемарафон "Єдині новини". В ноябре 2023 года впервые стала матерью. Личность мужа и отца ее ребенка ведущая скрывает.
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