Вылитая Алина Гросу: Ирина Билык показала, как она выглядит без макияжа

Ирина Билык показала шикарное перевоплощение: без макияжа и с макияжем.

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Ирина Билык показала свое перевоплощение / коллаж: Главред, фото: instagram.com/bilyk_iryna/

Украинская певица Ирина Билык проявила смелость и с помощью звездного стилиста Егора Андрюшина показала настоящее перевоплощение.

На своей странице в Instagram певица опубликовала видео, на котором она показалась сначала без макияжа.

"До или после?" – спросила у поклонников певица.

видео дня

Поклонники артистки написали массу комментариев, некоторые даже заявили, что Билык очень похожа на Алину Гросу.

"Вау! Очень хорошо! После стала похожа на Алину Гросу!";

"Как крестница Алина Гросу похожа на вас! Красотка!";

"Давно заметила схожесть с Алиной Гросу", - написали подписчики.

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Ранее украинский ведущий Слава Демин раскрыл подробности конфликта с Ириной Билык, который возник между ними на фоне его интервью с бывшим мужем певицы Юрием Никитиным.

Также Ирина Билык показала, как на самом деле выглядит без макияжа. Часто артистка прячет лицо за солнцезащитными очками или ярким концертным мэйкапом.

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