Вылитая Алина Гросу: Ирина Билык показала, как она выглядит без макияжа

Украинская певица Ирина Билык проявила смелость и с помощью звездного стилиста Егора Андрюшина показала настоящее перевоплощение.
На своей странице в Instagram певица опубликовала видео, на котором она показалась сначала без макияжа.
"До или после?" – спросила у поклонников певица.
Поклонники артистки написали массу комментариев, некоторые даже заявили, что Билык очень похожа на Алину Гросу.
"Вау! Очень хорошо! После стала похожа на Алину Гросу!";
"Как крестница Алина Гросу похожа на вас! Красотка!";
"Давно заметила схожесть с Алиной Гросу", - написали подписчики.
Ирина Билык - последние новости по теме
Ранее украинский ведущий Слава Демин раскрыл подробности конфликта с Ириной Билык, который возник между ними на фоне его интервью с бывшим мужем певицы Юрием Никитиным.
Также Ирина Билык показала, как на самом деле выглядит без макияжа. Часто артистка прячет лицо за солнцезащитными очками или ярким концертным мэйкапом.
Читайте больше о Билык:
- Редкое зрелище: Ирина Билык показала, как на самом деле выглядит без макияжа
- Билык перепела на украинском хит, посвященный воину-танцору Дикусару
- Блогер спел украиноязычный кавер на раскрученный путинистом Киркоровым хит Билык
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред