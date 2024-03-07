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"Вечером его уже не стало": Фагот Михайлюта рассказал про потерю побратима

Анна Подгорная
7 марта 2024, 00:38
Один из лидеров группы ТНМК признался, какое воспоминание первых дней войны отпечаталось в памяти больше остальных.
Олег Фагот Михайлюта
Олег Фагот Михайлюта / коллаж: Главред, фото: instagram.com/fahot

Украинский музыкант Олег 'Фагот' Михайлюта в первые дни полномасштабной войны вступил в добровольческий отряд "Реванш", в составе которого помогал освобождать от врагов села в Киевской области. В недавнем интервью для Gazeta.ua артист признался, какие кошмарные воспоминания о том периоде не меркнут в его сознании и сегодня.

Михайлюта рассказал, что первые потери собратьев стали для него шоком - ему было сложно поверить, что такое действительно может происходить в цивилизованном мире в 21 веке. Потеря товарища его сильно поразила.

Отряд Фагота приехал на территорию после сражения побратимов с оккупантами. На позициях артист обнаружил окровавленное тело бойца, с которым общался лично всего за несколько часов до этого.

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"Никогда не забуду первые потери в батальоне. На Лукьяновке наши пацаны заняли позиции, но враг начал выбивать. Мы приехали на место, в окровавленный окоп. Тот момент сильно поразил... Ведь с погибшим я еще утром завтракал, а вечером его уже не стало", - поделился болезненным воспоминанием Фагот.

Кто такой Олег Фагот Михайлюта?

Олег Михайлюта - украинский певец, музыкант, продюсер, один из лидеров и вокалистов группы ТНМК. Закончил Харьковский национальный университет искусств имени И. П. Котляревского по классу фагота, в честь чего получил прозвище, которое использует в качестве сценического псевдонима - Фагот. Также является актером озвучки. Его голосом в украинском дубляже в серии фильмов "Пираты Карибского моря" говорит капитан Джек Воробей (в исполнении Джонни Деппа). 28 февраля 2022 года, после начала полномасштабной войны в Украине, записался в Территориальную Оборону; присоединился к добровольческому батальону "Реванш".

Ранее Кристина Соловий повздорила с Машей Ефросининой. Во время интервью между ними состоялся тяжелый разговор, в процессе которого певица произнесла жесткие обвинения в адрес ведущей.

Также украинская актриса Ольга Сумская несдержанно прокомментировала сьемки дочери в РФ. Многие критикуют Тоню Паперную за молчание и участие в кинопроектах страны-оккупанта.

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