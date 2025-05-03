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Вдова Хью Хеффнера обручилась с горячим мачо

Алена Кюпели
3 мая 2025, 13:36
147
Уорд сделал предложение вдове 25 апреля "с шестикаратным винтажным бриллиантом шахтной огранки.
Вдова Хефнер выходит замуж
Вдова Хефнер выходит замуж / Фото Instagram/crystalhefner

Кратко:

  • Кто сделал предложение вдове
  • Как он осуществил сюрприз

Вдова американского миллионера Хью Хеффнера Кристал Хефнер выходит замуж за Джеймса Уорда.

Как пишет Page Six, Уорд сделал предложение вдове 25 апреля "с шестикаратным винтажным бриллиантом шахтной огранки на тонком кольце" в доме Хефнера на Гавайях после года отношений.

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Кристал Хефнер выходит замуж
Кристал Хефнер выходит замуж / Фото Instagram/crystalhefner

"Джеймс полностью меня удивил. Он расчистил скрытую лестницу и извилистую тропу, чтобы открыть рукотворную террасу, возвышающуюся над впечатляющим утесом с видом на океан", — рассказала Хефнер изданию.

"Это было то самое место, где мы устроили тихий пикник год назад — место, которое стало "нашим". Я понятия не имела, что он тайно превращает это во что-то постоянное и символичное", — поделилась она.

Кристал Хефнер выходит замуж
Кристал Хефнер выходит замуж / Фото Instagram/crystalhefner

"Я думала, что мы просто идем гулять, но когда я увидела цветы, рукописные записки и море, бесконечно простирающееся перед нами, я поняла, что должно произойти что-то необычное", - рассказывает она.

Позже Уорд сказал, что ему было трудно держать свои планы по предложению в тайне от своей невесты, 39 лет, из-за их близкого характера.

Кристал Хефнер выходит замуж
Кристал Хефнер выходит замуж / Фото Instagram/crystalhefner

"Это так противоречит нашим отношениям, чтобы что-то скрывать от нее", — поделился владелец туров See Through Sea, "но была просто эта маленькая поддерживающая сила знания того, насколько счастливой ее сделает сюрприз, что делало это таким стоящим".

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Главред писал ранее о том, что рэппер Jay Z посетил премьеру мультфильма Mufasa вместе со своей семьей. Его жена Бейонсе, ее мать Тина Ноулз и их дочь Блю Айви стояли рядом с рэппером, когда они шли по красной дорожке. Он был одет в простой темно-коричневый костюм с белой рубашкой на пуговицах и черным галстуком.

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