Вассерман призвал нанести "болезненный удар" Пугачевой / скриншот

В России продолжают всячески оскорблять певицу Аллу Пугачеву, которая уехала в Израиль после начала войны в Украине. На днях Примадонна в социальных сетях отреагировала на оскорбления в свой адрес.

Депутат российской думы Анатолий Вассерман также подключился к травле певицы. Он пожаловался, что певице нельзя запреть въезд в России, но предложил другое решение.

"Если мы просто не обратим на нее внимания, это будет, на мой взгляд, сильнейшим ударом по ней, по ее самолюбию: "Как же, к моему слову уже не прислушиваются так чутко и трепетно, как в былые времена", - заявил Вассерман в комментарии российским СМИ.

Уехав из России, когда путинские солдаты убивают украинцев, он назвал ошибкой Пугачевой.

Читайте также"Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления": Пугачева впервые отреагировала на травлю в РФ"Я полагаю, что все эти самопровозглашенные кумиры, разъехавшись по другим странам, утратили главный свой капитал — любовь целых поколений зрителей. Полагаю, что лучшей реакцией на все их сожаления о том, что в очередной раз не вышло победить русских, будет то, что, когда они наконец вернутся, на их концерты будут обращать так же мало внимания, как и на их публикации. Самый болезненный удар по таким людям — это удар по их кошелькам", - считает российский депутат.

Ранее российская певица и поклонница Путина Виктория Цыганова предложила лишить Аллу Пугачеву гражданства за то, что она осудила войну в Украине. По ее словам, Примадонна никогда не прославляла Россию в своих песнях.

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