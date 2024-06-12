Валюха из "Сватов" рассказала про удар, который случился с ней из-за сериала

Татьяна Кравченко рассказала, что перенесла удар из-за сериала, в котором снималась.

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Татьяна Кравченко перенесла удар/ коллаж: Главред, фото: t.me/tatyana_eduardovna_kravchenko

Российская актриса Татьяна Кравченко, которая родом из Донецка, но поддерживает террористическое вторжение российских оккупантов в Украину, рассказала, что получила удар из-за сериала "Сваты".

Как написали пропагандистские СМИ, Кравченко сообщила, что прекращение трансляции сериала "Сваты" в Украине, стало для нее ударом. "Запретили "Сватов". У меня это в голове не укладывается, если честно. А в сердце тем более", — говорит путинистка.

Она также вспоминает актрису, которая сыграла в сериале Женю. "Неужели забыла, как Федя Добронравов в Москве ее спасал, когда она отравилась? Разве это исключительно рабочие отношения? Она так гневно про нас всех говорила, что я даже не узнала ее, когда посмотрела видео. С такой ненавистью по нам прошлась, будто мы с Федькой ее враги", — удивляется актриса, которая поддерживает нападение Путина на мирную Украину.

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Кто такая Татьяна Кравченко? Татьяна Кравченко — советская и российская актриса театра и кино. Народная артистка Российской Федерации (2002).

В 2014 году поддержала аннексию Крыма Россией.

В 2015 году актрисе был запрещён въезд в Украину, так как она поддержала аннексию Крыма Россией и самопровозглашённые "ДНР" (террористическая организация. - ред.) и ЛНР.

В 2023 году поддержала вторжение России в Украину, осудила президента Украины Владимира Зеленского, при этом заявив, что Украина "превращается в фашистское государство".

Татьяна Кравченко - последние новости по теме

Напомним, недавно Главред сообщал, что Татьяна Кравченко в последние месяцы резко постарела. Кроме того, ее уже неоднократно ловили на злоупотреблении алкоголем.

А также Татьяна Кравченко перешла черту, и обозвала Анну Кошмал нецензурно прямо в эфире пропагандистского шоу. Актрису возмущает и оскорбляет проукраинская позиция Анны, которая не желает иметь ничего общего со своими кинородственниками-путинистами.

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