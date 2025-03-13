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"Валерия поймали": Меладзе попал в неприятности в Москве

Элина Чигис
13 марта 2025, 10:23
136
Валерий Меладзе "отметился" в Москве.
Валерий Меладзе
Валерий Меладзе - визит в Москву / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Валерий Меладзе

Вы узнаете:

  • Валерий Меладзе засветился в РФ
  • Певец нарушил правила ПДД несколько раз

Российский певец Валерий Меладзе, который публично так и не осудил террористическое вторжение РФ в Украину, недавно побывал в Москве, где нарушил ПДД и получил штрафы на сумму около 100 долларов.

Как сообщили пропагандистские росСМИ, Меладзе трижды превысил скорость на дорогах.

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"По информации источника, в начале февраля Меладзе на скорости проехал на своей машине по Можайскому шоссе, а на следующий день камеры снова зафиксировали превышение возле гостиницы "Украина" на Кутузовском. Позже другое его авто — Mercedes-Benz GLS 400 d 4MATIC — было замечено с превышением скорости на Варшавском шоссе. Кроме того, Валерия "поймали" за остановку в неположенном месте", - написали пропагандисты.

Валерий Меладзе больше не выступает в РФ
Валерий Меладзе больше не выступает в РФ / фото: instagram.com, Валерия Меладзе

Меладзе уже оплатил штрафы и отправился в мировое турне.

Отметим, Меладзе уехал с семьей жить в Испанию в 2022 году, но иногда приезжает в РФ, а также он отказался выступать в стране-оккупанте РФ, что очень разозлило россиян, ведь они требуют от него четкой позиции.

Валерий Меладзе живет с семьей в Испании
Валерий Меладзе живет с семьей в Испании / фото: instagram.com, Альбина Джанабаева

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Валерий Меладзе - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, после полномасштабного вторжения РФ в Украину Валерий Меладзе вместе с семьей покинул Россию и переехал в Испанию. Правда, это не мешает певцу и дальше зарабатывать в стране-агрессоре - недавно звезда вернулся в Россию.

А также ранее Валерий Меладзе впервые стал дедушкой. Внука певцу родила его средняя дочь от Ирины Малухиной (Меладзе) София. В семье Меладзе появился мальчик, которого назвали Георгием.

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Кто такой Валерий Меладзе?

Валерий Меладзе — российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр; заслуженный артист Российской Федерации (2006), народный артист Чеченской Республики (2008).
В феврале 2022 года выступил против вторжения России на Украину. После этого попал в "чёрный список" артистов, раскрытый изданием "Агентство".

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